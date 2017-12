L’FC Andorra acaba l’any en plena línia ascendent

Amb sis punts de sis possibles l’FC Andorra va tancar els últims dos partits disputats. I va fer-ho, a més, a domicili. Els tricolors en més d’una ocasió han tingut problemes per treure profit dels partits disputats lluny del Principat, però en aquest final d’any ha fet el ple, que li permet pujar llocs a la classificació i tenir ben encarada la permanència, que és l’objectiu de la temporada.

Ni el fet que va suposar la sobtada marxa de Marc Castellsagué va fer que els andorrans perdessin pistonada. Primer es van imposar al camp del CD Tortosa, per dissabte passat fer-ho al de la UE Valls. Dos rivals que es troben en zona de descens i que sempre són complicats quan juguen davant la seva afició. A més, les victòries van venir acompanyades de gols, que tampoc no és el punt fort de l’equip. Sí que ho és la solidesa defensiva, i en aquests dos enfrontaments van tornar a demostrar-ho. Van rebre un gol, però van saber mantenir a ratlla al rival per sumar els tres punts.

Amb un partit encara pendent, els tricolors pugen fins a la setena plaça de la classificació. Amb 23 punts es troben igualats amb l’Atlètic Alpicat i el Lleida Esportiu B. El filial blau serà el primer rival que tindran en el 2018. Serà el 7 de gener al migdia a la Borda Mateu. El que encara està definir és quan recuperarà el darrer matx que li queda, davant el CF Vilaseca, corresponent a la 14a jornada. La data del 30 de desembre no convenç a cap del dos conjunts, amb l’afegit que la instal·lació de la Borda Mateu aquell dia està tancada. El matx s’hauria de disputar abans de concloure la primera volta.

Camí de la permanència

Salvar la categoria cada cop es troba més a prop amb aquestes victòries. Actualment l’FC Andorra es troba a 11 punts de la darrera plaça de descens, que ocupa precisament el Vilaseca. Un triomf sobre el tarragonins en el matx pendent ampliaria encara més aquesta distància si el partit es juga abans de reprendre la competició després de Reis.

Triomf treballat

El conjunt tricolor es va imposar al camp del Valls, el cuer, per 1-2. Amb Eloy Casals a la banqueta, l’equip va seguir mostrant-se sòlid al darrere per sumar la sisena victòria de la temporada. Les primeres ocasions eren visitants, amb rematades de Betriu i Ludo que s’escapaven fora. Cristian obria el marcador al minut 19. Ricard l’assistia i rematava amb un xut sec al primer pal. Els locals no van tardar a empatar. Ho feien al 24. En un córner Botero estirava la cama a l’àrea petita per marcar. Viladot, en la sortida també des del racó, tocava d’esperó i un defensa treia la pilota sobre la línia de gol. El lateral va marcar al 44. Cristian rematava de primeres, el porter rebutjava i li tornava l’esfèrica per assistir a Viladot per a que fes el segon. A la represa els dos conjunts van gaudir d’ocasions. En el tram final Pol va evitar amb el peu l’empat en un u contra u amb Miranda, i al 93 Giró realitzava una vaselina que tocava al pal, la pilota topava a la cara de Pol i sortia rebutjada cap al lateral.