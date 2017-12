El MoraBanc tindrà un partit vital amb l’Obradoiro per ser a la Copa

La victòria davant el RETAbet Bilbao no només va servir per acabar amb la ratxa de dues derrotes consecutives, sinó que amb la suma d’altres resultats que el BC MoraBanc Andorra es trobi a només un triomf de les places que donen accés a la Copa del Rei, un fet que setmanes enrera es veia més que complicat per la dinàmica que portava l’equip.

La 13a jornada no es completarà fins el 2 de gener, amb la disputa de tres enfrontaments que queden per disputar-se. Però a falta de quatre jornades per concloure la primera volta, els andorrans se situen a una victòria de repetir l’experiència de la temporada passada a la Copa. Sumen sis triomfs, els mateixos que l’UCAM Múrcia, i als que pot arribar el Movistar Estudiantes un cop recuperi el matx que té pendent contra el Divina Seguros Joventut. També acumula sis l’Unicaja, que en aquesta segona data del 2018 jugarà davant el València Basket. El setè i vuitè classificat sumen 7 partits guanyats i marquen el tall de la classificació per a la Copa. Aquests conjunts són l’Iberostar Tenerife i el Monbus Obradoiro, respectivament.

Queden 4 jornades per acabar la primera volta i s’ha d’enfrontar a Obradoiro, Burgos, Estudiantes i Barça

Precisament el conjunt gallec és el pròxim rival del MoraBanc. Es trobaran dissabte a Santiago de Compostel·la, en un matx que es presenta vital pels interessos d’uns i altres. Els andorrans poden donar un pas important a les seves opcions si aconsegueixen tornar amb una victòria al Principat. Igual d’importants seran la resta d’enfrontaments que queden per concloure la primera volta, a casa contra el San Pablo Burgos i l’FC Barcelona Lassa, i a domicili amb l’Estudiantes. El tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, no vol pensar en travesses perquè «de la Copa del Rei es parla quan queden dos partits per acabar la primera volta. Estem allà, però segurament nosaltres per anar-hi haurem de guanyar tots els partits d’aquí al final». Primer tenen un duel contra el Darussafaka i després hi ha tota la resta: «La lliga no s’acaba ni amb la finalització de l’EuroCup ni amb la classificació per a la Copa del Rei. La lliga és molt llarga i el nostre objectiu clar és fer-ho bé a la fase regular i amb això estem».

Victòria balsàmica

Per trencar la petita ratxa de derrotes calia millorar en defensa, i aquesta va anar per estones davant el Bilbao (99-91). La iniciativa va ser andorrana, tot i que les diferències sempre van ser solucionables pels bascos. L’intercanvi de cistelles va ser constant i amb un parcial de 6-0 els locals aconseguien prendre una petita avantatge mitjançant Diagné, Fernández i Blazic. Gladness el trencava després d’un temps mort visitant. Shurna encertava de tres, i Salgado responia de la mateixa manera. Cada cop que el Bilbao tractava de trobar la igualada, el conjunt del Principat no ho permetia, ja sigui a nivell defensiu o bé amb una cistella. Desde de la línia de tres els dos conjunts estaven fins i el andorrans manaven 24-19 a la conclusió del primer període.

En el segon es va començar a destapar Jelinek, que en el tir exterior mostrava un gran encert. El Bilbao s’acostava i el txec permetia que no donessin la volta al marcador. Diagné estava molt posat i sota la cistella s’aprofitava de la seva envergadura. Semblava que el MoraBanc podria marxar, però no va ser així i els triples de Shurna i Tabu permetien anar al descans 48-43. A la tornada, defensivament, els locals s’intensificaven, que feia que el rival esgotés la possessió sense arribar a llançar. Mumbrú, tot un veterà de l’ACB, exhibia les seves aptituds en el tir, però Shurna ho contrarestava amb un triple. De mica en mica el partit es va anar escalfant per les decisions arbitrals, amb la banqueta andorrana i el públic enfurismats. Aquest fet va provocar que el MoraBanc es desestabilitzés, circumstància que aprofitaven els biscains per posar-se per davant després de la cistella de Tomàs (60-6). El balear tenia el seu moment i encistellava de tres en una segona opció aprofitant-se que els locals no encertaven a tancar el rebot.

Eren uns moments complicats, que no es podien allargar si no es volia veure com el partit s’escapava. Jalinek i Blazic van sorgir per a que no passés una vegada els bascos s’havien escapat de quatre. La darrera cistella d’Stevic feia entrar a l’últim quart 71-68. Tomàs començava amb un triple, i ràpidament Jelinek en feia un altre. Todorovic també encertava des de la distància i Jelinek, de nou, n’aconseguia un altre. Era un duel de tiradors, que el txec guanyava. Després d’1+1 de Tomàs que posava als visitants dos per sobre, un parcial de 10-0 va ser decisiu de cara al desenllaç final. Primer Diagné igualava el marcador. Fernández robava una pilota per encistellar i la tasca defensiva va comportar que el rival es bloquegés i Blazic, Diagné i Jankovic obrissin escletxa. Calia mantenir la calma i ho van saber fer, en un tram final on els tirs lliures van ser importants, i que va permetre que el MoraBanc tornés a sumar un triomf.

Millor valoració de Jelinek

L’actuació del txec, vital per al triomf andorrà, va significar la seva millor actuació a la Lliga Endesa. Va arribar a una valoració de 27, fruit de 23 punts, dos rebots, una assistència i una recuperació en els 23 minuts que va ser en pista. És el seu rècord personal en els 167 partits jugats a l’ACB. Fins ara la seva marca personal era de 25, que va obtenir la temporada passada a la segona jornada davant Joventut.