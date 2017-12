Detingut un empleat d’un local d’oci per agredir un client

Un empleat d’un local d’oci va ser detingut durant la matinada de la nit de Nadal –a les 04:55h– per pressumptament haver pegat un client. El detingut, un home resident de 25 anys, es trobava treballant a un bar d’Andorra la Vella quan va tenir una discussió amb una de les persones que hi havia dins l’establiment. En un moment donat, li va donar una empenta que el va fer caure al terra, segons fonts policials. La caiguda va provocar una ferida sagnant a la cella dreta del client, que va topar amb un got de vidre, tal com s’explica al balanç de detencions efectuades del 18 al 24 de desembre, i publicades pel Cos de Policia aquest dilluns.



Al detingut se l’acusa d’un delicte contra la integritat física. El mateix tipus de delicte va cometre, pressumptament, un home resident de 31 anys, el dia 23 de desembre a la tarda. El van detenir a les 19.26 a Sant Julià de Lòria per haver provocat una ferida sagnant a la part posterior del cap d’un home que es trobava al mateix bar que ell. Segons el mateix balanç de detencions, el detingut va tenir una discussió banal amb un altre client que va acabar fora de l’establiment, on li va donar una empenta a la suposada víctima, que va caure al terra. El pressumpte autor del delicte va propinar-li diversos cops a la cara, motiu pel qual va deixar-li el pòmul i l’ull esquerre inflamats i erosionats.



L’altra detenció per delicte contra la integritat física es va produir el 19 de desembre a les 22.24h, arran de la pressumpta agressió d’una dona resident de 34 anys a la seva parella. Després d’una discussió acalorada, la detinguda va donar múltiples cops al cos i a la cara de la seva parelles fins a causar-li petites lesions sagnants al front i al coll, tal com detallen fonts policials.

7,1 grams de marihuana

D’altra banda, durant la setmana del 18 al 24 de desembre, la Policia també registra 3 detencions per delictes contra la salut pública. D’entre aquests, destaca el cas d’un home no resident de 35 anys, detingut per possessió de 7,1 grams de marihuana. A més, el detingut també duia 1 gram de cocaïna, petites restes d’heroïna, 1,2 grams d’haixix i dues cigarretes confeccionades amb marihuana. L’home accedia al Principat en un autocar de línia regular. Els fets van tenir lloc el 22 de desembre a les 15.10h, a la frontera hispano-andorrana del riu Runer. El dia anterior, el 21 de desembre, i al mateix lloc, es va detenir un home resident de 39 anys per possessió de 2,6 grams de cocaïna. El van detenir quan accedia al país amb un turisme particular. L’altre detenció per possessió de drogues es va efectuar el 19 de desembre a les 03.10, al Pas de la Casa, quan es va enxampar un home no resident de 21 anys amb 0,2 grams de cocaïna.



Pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit, el balanç registra 12 detencions, efectuades entre el 21 i el 23 de desembre, per superar el límit permès de consum d’alcohol. El detingut que va donar positiu amb la taxa més elevada va ser un home resident de 37 anys, que va produir un accident de danys materials i va donar 1,80 grams d’alcohol per litre de sang en el control d’alcoholèmia.