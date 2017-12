Mobilitat preveu l’entrada de 209.680 vehicles fins el dia de Reis

Les cues i congestions tornen a ser el pa de cada dia a l’entrada i sortida del país. Mobilitat preveu que hi accediran un total de 209.680 vehicles durant les festes de Nadal, és a dir, en el període comprès del divendres 22 de desembre fins al diumenge 7 de gener, jornada en què el trànsit hauria de tornar a la normalitat pel que fa a fluïdesa i afluència de cotxes. Segons les dades del Centre Nacional de Trànsit, ahir, dia de Sant Esteve, les carreteres van patir més retencions que durant el dia de Nadal. Concretament, des de les 11.30h fins a les 14.30h, l’N-145 va patir ahir un trànsit dens amb aturades, de prop de tres quilòmetres i mig de cues dins del país, situades a partir de l’entrada de Sant Julià de Lòria.



Un cop passada l’hora de dinar, la circulació va recuperar la fluïdesa, que va tornar a quedar afectada a partir de les 16.00h. Aquesta vegada, però, les retencions es van veure en sentit contrari. A les 18.00h, ja hi havia tres quilòmetres de retencions a la CG1 de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. Mobilitat també va informar de certa congestió a l’entrada d’Encamp i direcció sud, ahir cap a les 17.00h, a causa de la baixada de les pistes d’esquí.



La congestió, sobretot d’entrada al país, es preveu que continuï elevada durant els propers dies i fins després d’Any Nou. Les estimacions contemplen l’arribada de 100.404 vehicles durant el dia de Reis, que se sumaran als 109.276 que entraran els dies abans. En total, la xifra global estimada ronda els 210.000 vehicles, una dada inferior a la de l’any passat, quan gairebé 250.000 vehicles van arribar al Principat per les festes nadaleques. Aquest any, a diferència d’altres en el mateix període, tant Nadal com Cap d’Any cauen en pont, fet que hauria de traduir-se en un augment de visitants al país. Mobilitat vol esperar a fer valoracions i comparacions respecte anys anteriors després de les dates assenyalades.

Hores de màxima afluència

Pel que fa als dies de màxima afluència i les hores més conflictives, l’Àrea de Mobilitat avisa que avui, a la frontera amb l’Estat espanyol, les cues es formaran d’entre les 10.00h i les 17.00h, mentre que de les 11h a les 14h, la frontera amb França serà la que patirà les conseqüències de les anades i vingudes típiques d’aquestes èpoques. Demà, les hores amb més densitat d’automòbils a l’entrada des d’Espanya seran de 10.00h a 16.00h i de 9.00h a 14.00h a la banda francesa. Les sortides d’Andorra cap a l’estranger seran destacables sobretot el diumenge 7 de gener, amb complicacions a les carreteres de 10.00h a 19.00h a la frontera hispanoandorrana en sentit sud. Mobilitat preveu que els que marxin cap a França, patiran les cues sobretot de 14.00h a 17.00h.

Pel que fa a la previsió d’ocupació hotelera es manté alta. Ja s’han reservat prop del 85% dels llits disponibles de cara al període del 28 de desembre al 3 de gener.