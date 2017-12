En acció els Pastorets més moderns de Sant Julià

L’edició més contemporània dels Pastorets de Sant Julià de Lòria ja ha donat el tret de sortida. Ahir es va fer la primera representació de l’obra de teatre més típica d’aquestes dates. Després d’assajos a un ritme frenètic, a l’estrena es va demostrar la combinació de clàssic i modern que brinda l’edició d’enguany, que compleix ja el seu 24è aniversari.



La cap de Cultura del Comú de Sant Julià, Elisenda Palomares, ja ho va avisar quan es va presentar públicament el nou format des Pastorets; «El públic podrà veure uns Pastorets molt diferents, una proposta molt contemporània sense perdre l’essència. El concepte és el mateix però des d’una mirada molt nova i moderna», va explicar Palomares. De fet, en aquesta edició es recuperen simbolismes dels orígens de l’obra, com els vestuaris de les primeres edicions, que es van restaurar.



La base del text continua sent l’original de l’autor Folch i Torres, però s’han fet petites modificacions com ara l’afegitó d’un pròleg, per subratllar i evidenciar la lluita entre el bé i el mal. El pròleg servei de motor d’arrencament de l’obra, que també ofereix novetats en l’aspecte musical i en l’escenografia.



Pel que fa a la música, els directors Juanma Casero i Irina Robles, van decidir potenciar la part cantada dels Pastorets i van acabar decidint que tota l’ambientació de l’obra seria vocal. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la música en directe sigui més impactant i que l’obra pugui integrar el màxim de gent. Per aquesta edició dels Pastorets es va crear un petit cor amb cantants de diferents edats i sota la direcció de Juli Barrero, professor de cant de l’Espai de Música Moderna i director de la Coral de la Llar de Lòria. L’Escola d’Art també participa en aquesta cita nadalenca anual, aquest cop, dissenyant l’escenografia de l’obra teatral, amb uns arbres i ambients molt especials. «Ha estat un gran repte per a tot l’equip que hi ha participat i que, malgrat no ser escenògrafs, han realitzat un treball molt professional», va apuntar la consellera Palomares.



L’escenografia juga amb el concepte clàssic de conte i de teatre i combina el dinamisme del muntatge en què els propis actors són els que van jugant amb el decorat, fent els canvis i facilitant les transicions. Un dels papers que pren més importància a l’edició d’aquest any dels Pastorets és el de Satanàs. «Volem que la gent s’emocioni amb els Pastorets i tenim algunes sorpreses guardades», va comentar Juanma Casero, fent referència al rol de Satanàs, interpretat aquesta vegada per tres actors diferents. La funció dura una hora i quart i manté les tres línies clàssiques d’acció: la història de Lluquet i Rovelló, la de Josep i Maria, i la lluita entre el cel i l’infern. Les properes representacions seran el 30 de desembre i el 6 i 7 de gener, a les 18.00h. L’entrada costa 10 euros.