Vinyes seguirà amb Suzuki al Nacional d’asfalt

La relació entre Joan Vinyes i Suzuki Motor Ibérica s’allargarà pel 2018 després que l’escuderia hagi confirmat la presència del pilot andorrà de cara a la pròxima temporada, on tornarà a participar al Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt. A més, ho farà amb nou vehicle.



L’equip aquest any pateix algunes novetats, com modificacions en els patrocinadors. Repsol, tot i que segueix com a espònsor, ja no serà el principal. Ourense Província Termal compartirà protagonisme en aquest sentit amb la marca de carburants. Un dels aspectes més destacats és que els Suzuki Swift S1600 són substituïts pel model R+, que té uns desenvolupaments més competitius i pot lluitar amb els R5 quan les condicions són complicades sobre qualsevol superfície. L’aposta per competir a la categoria N5 continua vigent i com a objectius està, entre d’altres, tornar a adjudicar-se el títol de marques.



Juan López Frade, president de Suzuki Motor Ibérica, assenyalava que «el 2018 serà un any intens per a nosaltres. El canvi de plans de Repsol ens va fer treballar molt dur en aquest final d’any, però hem aconseguit tirar endavant un projecte molt interessant». Els nous patrocinadors, com Ourense Província Termal, «ens aportaran una nova perspectiva a la vegada que crec que tenim un equip de pilots molt equilibrat». Continuen confiant amb Vinyes, pilot del qual «poc es pot dir d’ell a aquestes alçades, ràpid i efectiu». L’andorrà seguirà tenint com a copilot a Jordi Mercader. Javier Pardo i Adrián Pérez també formaran part de l’equip.