Comiat europeu pensant en l’enfrontament contra l’Obradoiro

Punt i final al pas del BC MoraBanc Andorra aquesta temporada a l’EuroCup. L’equip s’acomiada de la competició avui contra el Darussafaka Istanbul, el líder del grup A, en un enfrontament on cap dels dos conjunts s’hi juga res, més que la reputació que aporta la victòria. Els del Principat volen guanyar, però sobretot aprofitar el matx per preparar el duel de dissabte a la Lliga Endesa contra el Monbus Obradoiro, que es presenta vital per millorar les opcions de ser a la Copa del Rei. El partit es juga al Poliesportiu d’Andorra a les 20.00 hores.

Tothom té ben clar que es tracta de mirar més al futur proper que no pas al present més immediat. «És un partit que a nivell classificatori no ens juguem res. Ens hauria agradat que fos diferent, però s’ha donat així», exposa Joan Peñarroya, tècnic del MoraBanc, i per aquest motiu, el matx «volem que ens serveixi per preparar el partit realment important d’aquesta setmana, que és el de dissabte», a Santiago de Compostel·la contra l’Obradoiro. Però tot i així «volem guanyar i que la gent disfruti d’un bon espectacle». Serà un enfrontament que servirà «com un molt bon entrenament de qualitat cara al partit de dissabte», però l’entrenador vol sumar el triomf i jugaran «amb tota la intenció de guanyar-lo. Els jugadors quan surten al camp volen vèncer i fer-ho davant un equip com el Darussafaka dona prestigi. No és ni un partit amistós com poden ser els de pretemporada ni de preparació. És de competició oficial».

Peñarroya: «Volem que ens serveixi per preparar el partit realment important d’aquesta setmana, que és el de dissabte»

Per vèncer, el conjunt andorrà necessitarà mostrar la seva millor versió al darrere: «Si aconseguim ser sòlids en defensa com venim sent les últimes setmanes tenim més opcions». El Darussafaka va tenir un inici a l’EuroCup fulgurant que li va permetre obtenir la classificació i dosificar la plantilla, sense utilitzar alguns dels seus jugadors a les últimes jornades, com en el cas contra el Cedevita i el Torí, que va provocar que perdessin i «ens va complicar encara més la nostra classificació». S’esperen que David Blatt continuï prescindint d’algun dels components de la plantilla. Peñarroya recorda que «vingui qui vingui són un equipàs. Els jugadors que no són primeres espases ho serien a la majoria d’equips. Estem parlant d’un equip molt important», remarcant que «ve un gran rival, amb jugadors molt importants i un entrenador amb molt prestigi. És l’equip que ha quedat primer del nostre grup», i «tenim ganes de fer un bon partit i que la gent pugui gaudir». Albicy segueix de baixa i no jugarà. El període de recuperació del base francès fa que sigui dubte per enfrontar-se a l’Obradoiro. A la convocatòria entren Sandro Gacic i Hugo Bartolomé, del filial.

Valoracions a final de curs

Peñarroya prefereix no fer encara balanç del pas de l’equip per la present edició de l’EuroCup. «Les valoracions les faig a final de temporada. És evident que ens hagués agradat estar millor i com a mínim haver arribat al partit amb opcions de classificar-nos. Sabíem que teníem un grup difícil. Continuo pensant que el més complicat de la competició», i no va ajudar gens l’ordre de partits, «començar amb derrotes per com va ser el calendari jugant bastant més partits fora que a casa, això a un equip tant novell com el nostre en competició europea no ens ha ajudat». Tornant a Europa després de dues dècades «ens emportem una bona experiència», que serà d’utilitat en un futur: «Segur que ens farà créixer a tots, al club, als jugadors, als entrenadors, per quan hi tornem fer-ho millor».

Qui sí que en fa és David Jelinek. El txec indica que «els partits fora és on més ens ha costat. Vam tenir alts i baixos en alguns que eren bastant importants i no vam ser capaços d’obtenir la victòria. Van ser els primers passos per no tenir opcions a l’últim partit a casa. Ens hem enfrontat a bons conjunts i si haguéssim estat una mica millors com a equip potser haguéssim aconseguit el passi». Al Poliesportiu d’Andorra és on el MoraBanc s’ha mostrat millor i «s’han guanyat partits importants».

Tenir un bon final

«És el nostre darrer partit i esperem gaudir al màxim davant el nostre públic, que s’ho mereix», assegura Jelinek, que preveu un matx diferent respecte a la resta. «És una mica especial perquè cap dels dos ens juguem res. És fa difícil dir el que podem esperar per aquestes circumstàncies», recordant que «alguns jugadors del rival a l’últim partit de l’EuroCup van descansar i no sabem que pot passar en aquest». El que succeirà, «es fa difícil de dir. Pot ser que per a que tothom gaudeixi els jugadors que no han jugat tant a l’EuroCup puguin tenir més minuts de l’habitual».

Jelinek: «La gent del club i els jugadors volem acabar guanyant, per concloure amb millor gust de boca»

Com la resta de components de l’equip, bona part del cap està posat en l’enfrontament contra l’Obradoiro. Per tant, davant el Darussafaka «serà un bon primer pas de cara al següent partit, que per a nosaltres és més important. Però també la gent del club i els jugadors volem acabar guanyant, per concloure amb millor gust de boca». Dissabte passat, en el matx amb el RETAbet Bilbao, Jelinek va completar la seva millor actuació des de que juga a l’ACB pel que fa a números, unes estadístiques que van ajudar a sumar una nova victòria. Té ganes de repetir: «Intento en cada partit fer-ho millor. Em va sortir molt bé i si ho torno a fer en el proper estaré molt content, però a part d’això són importants les victòries per aconseguir alguns reptes que el club i l’equip tenen».

Triomf de l’Unics

Avui es completa la jornada perquè es va iniciar ahir amb el duel entre el Fiat Torí i l’Unics Kazan. El conjunt rus es va imposar per 72-79, amb dos punts de Quino Colom. H