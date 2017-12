Els comuns retiren prop de 300 vehicles abandonats en dos anys

Els set comuns del Principat han retirat prop de 300 vehicles el 2016 i aquest 2017, segons han informat els ens locals. Si no s’aconsegueix localitzar els propietaris dels vehicles, aquests es porten a desballestar, segons van indicar els comuns. També, alguns d’aquests automòbils van a parar al parc central dels Bombers per fer les pràctiques d’excarceració de ferits en accidents de trànsit, segons fonts del cos.



La parròquia on s’han hagut d’intervenir més vehicles abandonats és Andorra la Vella. En concret, el Servei de Circulació d’Andorra la Vella tramita al voltant d’una cinquantena d’expedients de vehicles abandonats. Ara bé, el 2016 es van desballestar 24 automòbils i enguany 28.

Després de la capital, Encamp és la parròquia on s’han registrat més actuacions al respecte. En aquest cas, el 2016 van intervenir en 41 vehicles que estaven abandonats, dels quals 25 es van registrar durant els darrers mesos de l’any. En aquest 2017, s’han retirat de la via pública un total de 21 vehicles. Ara bé, des d’aquest ens local van ressaltar que tant els casos del 2016 com els del 2017 s’han desballestat enguany.

En el tercer lloc del rànquing se situa la Massana. En aquest cas, es van abandonar i, posteriorment, desballestar 21 vehicles el 2016 i 27 enguany. A més, van detallar des del comú que en aquests dos anys també hi ha hagut una desena d’automòbils que es van abandonar, però que finalment van ser recuperats pels seus propietaris.

A Canillo, el 2016 es van deixar a la via pública 13 vehicles, que es van desballestar tots. Des de principis d’any, en aquesta parròquia s’han retirat 15 vehicles i, de moment, ja se n’han desballestat cinc.

En el cas d’Escaldes, s’han localitzat 23 vehicles a la via pública que no tenien propietari al llarg del 2016 i enguany. En concret, es tracta de 17 automòbils, dos ciclomotors, dues motocicletes i un remolc, va detallar el comú.

El nombre de vehicles localitzats a la via pública s’ha reduït un 9% el 2017 en relació amb un any abans



Per la seva part, a Sant Julià es van desballestar 11 vehicles el 2016. Des que va començar el 2017 s’han actuat en cinc automòbils més, mentre que tenen previst intervenir en uns altres cinc vehicles.

Finalment, Ordino ocupa el darrer lloc del rànquing. En aquest cas, el 2016 es van abandonar tres vehicles, un dels quals es va desballestar i els altres dos estan en les dependències del comú. Aquest any, en canvi, s’han trobat a la via pública 11 automòbils, dels quals s’han desballestat tres, quatre es troben a les dependències de la policia i un altre en les comunals.

Menys abandonaments

El 2016, sense incloure dades d’Escaldes-Engordany, en el global de la resta de les sis parròquies es van registrar un total de 144 vehicles abandonats, mentre que el 2017 n’hi ha hagut 131. Així doncs, amb només un any s’ha reduït un 9% el nombre de vehicles que es van localitzar a la via pública i, dels quals no s’ha trobat cap propietari, segons les dades facilitades pels comuns.

Un període de 30 dies hàbils per reclamar els turismes que es troben a la via pública

Quan els agents de circulació identifiquen un vehicle que ha estat abandonat a la via pública, el que fan és portar-lo a un pàrquing comunal i l’ens local n’agafa la custòdia. Llavors s’intenta localitzar el propietari del vehicle en qüestió.

En el cas que no es trobi a la persona interessada o no respongui a les demandes del comú, es publica un llistat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) amb la marca del vehicle, la matrícula, així com el nom del propietari, en el cas que es tingui constància de qui és. Si no se sap, llavors tan sols es dona a conèixer la marca de l’automòbil i la matrícula.

Un cop s’ha publicat al BOPA, els propietaris dels vehicles només tenen un període de 30 dies hàbils per reclamar el turisme. En el cas que no ho facin, el comú procedirà a desballestar-lo.