La borrasca ‘Bruno’ deixarà afectacions al Pirineu

La borrasca Bruno, que s’apropa a la península Ibèrica des del 25 de desembre, es preveu que avui entri per Galícia i arribi a Catalunya, on una de les zones més afectades serà el Pirineu. Aquesta serà la primera borrasca que es presenta enguany i es preveu que tingui fortes repercussions.



De fet, Protecció Civil de Catalunya alerta que deixarà fortes ventades, baixades de temperatures i precipitacions en format neu.

Les temperatures diürnes baixaran de forma generalitzada i les cotes de neu també. Així doncs, es preveu que comenci a nevar a cotes d’entre 700 i 1.000 metres en el nord de Catalunya i de 1.000 metres a 2.000 al centre. En el cas concret dels Pirineus s’estima que s’arribarà acumular uns gruixos de neu que podrien moure’s entre els 20 i els 30 centímetres. Per això, es creu que els dispositius d’hivern com les rodes especials o les cadenes seran obligatòries.

A més, aquesta borrasca implicarà també que hi hagi fortes ventades. Les previsions és que es pugui arribar als 100 quilòmetres al nord-est de la península Ibèrica, és a dir, al Pirineu català. En concret, segons el Meteo.cat es preveu que hi hagi un fort vent a ponent, als cims del Pirineu i Prepirineu. A més, Protecció Civil d’Espanya recomana tancar les finestres, portes, així com objectes a les cornises que puguin caure a terra amb les fortes ventades.



A més, als vianants també se’ls recomana que extremin les precaucions quan van per al carrer i no s’apropin a arbres, construccions, edificacions o altres objectes a la via pública, que puguin desprendre’s i causar danys.

Consells pels conductors

En el cas dels conductors, Protecció Civil els aconsella que extremin les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit i de prestar atenció davant la possible presència d’obstacles a la carretera. També insisteix a revisar els pneumàtics, l’anticongelant i els frens i tenir la precaució d’omplir el dipòsit de la gasolina.