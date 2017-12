Els monitors argentins estudien fer una queixa al Govern i al raonador

Els més de 300 monitors argentins que passen l’estiu austral treballant a les pistes andorranes estudien presentar una queixa al Govern i al raonador del ciutadà per mostrar el seu descontentament amb els nous contractes per a aquest col·lectiu que s’han començat a aplicar aquest any. Així ho va explicar a EL PERIÒDIC el president de l’Associació Argentina d’Instructors d’Esquí i Snowboard (Aadides), Martín Bacer, qui fa uns dies va venir des del Con Sud per conèixer en primera persona la problemàtica dels seus compatriotes al Principat i mantenir una reunió amb responsables d’Ski Andorra. «Els membres d’Aadides que estan a les pistes andorranes s’estan organitzant per recollir suports i presentar una carta al Govern», va avançar Bacer.



Així mateix, un dels monitors argentins de l’Aadides que fa la temporada a Andorra, Gabriel Guevara, va exposar que també estan «avaluant amb els altres monitors, no únicament argentins, presentar una queixa al raonador del ciutadà per fer palesa la nostra disconformitat amb la modificació dels contractes per a instructors d’esquí. També volem demanar una mena de conveni laboral específic per al nostre col·lectiu amb major flexibilitat en els festius, entre d’altres. A més, ens agradaria ser capaços de constituir una altra associació de monitors d’esquí perquè considerem que l’AAME [Associació Andorrana de Monitors d’Esquí] no ens representa».



Guevara ha vingut ininterrompudament totes les temporades d’hivern a Andorra des del 1998 i va explicar que «tot i que l’inici de temporada va ser una mica caòtic, ens van avisar només amb un mes d’anticipació de les noves condicions, ara ja ens estem adaptant i treballant per a millorar les condicions de cara a l’any vinent. He de dir que des de les estacions han intentat fer el possible perquè treballéssim de manera còmoda, encara que es veuen obligats a respectar la nova legalitat».

reunió amb ski andorra

Quan Bacer va saber els problemes que estaven afrontant els monitors de l’Aadides aquest any, va demanar una reunió amb Ski Andorra i es va desplaçar des d’Argentina al Principat per atendre-la. «Vam tractar sobretot tres punts fonamentals per als instructors: el tema de l’obligatorietat del festiu setmanal, l’assegurança de salut i d’accident i les dificultats per gestionar els comptes bancaris al país», va explicar el president de l’associació sud-americana. «Des d’aquest any obliguen als monitors a fer un dia de festa a la setmana, per tant, s’obliga a canviar al client de professor i creiem que això té un efecte negatiu en l’atenció que donem des de pistes als esquiadors i, a més no deixa que els monitors s’organitzin el temps de manera flexible», va manifestar Bacer, qui va afegir: «La nostra feina és molt particular, es pot fer només uns mesos l’any i a més depèn molt de les condicions climatològiques, per això demanem que ens deixin organitzar la feina en funció d’aquests condicionants i, per exemple, agafar els dies de festa un dia de tempesta».

Els monitors estimen que el canvi contractual els farà perdre al voltant de 1.500 euros. Respecte a la cobertura sanitària dels monitors argentins, Bacer va demanar a Ski Andorra que s’explori una via perquè tinguin cobertura per malaltia des del primer dia i no a partir del vintè. La cobertura per accidents sí que és efectiva des del moment que comencen a exercir. També es van tractar les dificultats bancàries que enfronten els temporers: «Volem que es redueixi la quota d’obertura del compte, que en alguns bancs segueix arribant fins a 180 euros, i que no obliguin a tancar el compte a la fi de la temporada, sinó que els qui tenen intencions de tornar, el puguin mantenir obert», va detallar Bacer.

allotjament

Guevara va assegurar que ha estat «el pitjor any» per l’allotjament, dels 19 que fa que ve a Andorra. «Als monitors mai ens han pagat els pisos, però als temporers de pistes que cobren menys, com cambrers, els ajudaven i ara ja no. Això fa que siguem més gent buscant un habitatge, en un mercat saturat», va concloure.