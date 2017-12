Esteve, tercer al primer eslàlom de la Molina

L’estació catalana de la Molina acollia ahir el primer dels dos eslàloms FIS programats. A la primera jornada va haver-hi un podi andorrà. Àxel Esteve va concloure a la tercera posició. La que es va quedar a tocar dels llocs de privilegi va ser Clàudia Mijares, que va classificar-se al quart lloc.

Esteve ocupava la tercera plaça a la fi de la primera mànega amb un temps 31,71 segons, mentre que en la segona era de 37,35, per mantenir la posició que ocupava i finalitzar la cursa amb un registre total d’1.09,06 minuts. Per davant seu van estar l’espanyol Alejandro Puente (1.08,80), que va ser el guanyador, i el seu compatriota Ricard Ortega (1.08,84). Robert Solsona va ser sisè amb 1.10,67. Àlex Rius, que va acabar la primera mànega com a segon, no va poder tenir el mateix ritme en la segona per completar la prova 8è amb 1.11,20. Lucas Pérez va ser 12è (1.12,68), Quim Rodríguez 14è (1.14,04) i Xavi Cornella 16è (1.14,59), Francesc Martí 25è (1.21,75) i Arnau Mas 26è (1.22,61). Van quedar eliminats a la primera baixada Joan Verdú, Edgar Garcia, Joaquim Gali, Alejandro Ciarruz, Albert Torres, Tomàs Mijares, Nicolás Castro, Bartomeu Gabriel, Pol Robert, Pol Suàrez, Xavi Salvadores i Matías Vargas. Seguien el mateix camí en la segona Isidre Bartomeu i Albert Pérez.

En categoria femenina Mijares era quarta amb un crono d’1.22.81. El podi l’ocupaven les espanyoles Núria Pau (1.18,00), Mirentxu Miquel (1.18,76) i Júlia Bargalló (1.19,96). Xènia Rodríguez va ser 9a (1.24,69) i Thais Estrada 14a (1.27,70). No finalitzaven la primera mànega Zoe Ramírez i Laura Arnabat, mentre que en la segona no ho feia Cande Moreno, que havia marcat el tercer millor temps a la primera. Avui es disputarà un segon eslàlom FIS a la Molina.

Gutiérrez competeix a l’eslàlom de la Copa del Món de l’estació austríaca de Lienz

Mireia Gutiérrez torna avui a participar a la Copa del Món. Ho fa a l’eslàlom de Leinz (Àustria) després que els organitzadors avancessin un dia la prova . L’objectiu de la corredora de la Federació Andorrana d’Esquí és, com sempre, classificar-se per a la segona mànega de la cursa. Aquesta temporada encara no ha pogut assolir l’objectiu a la disciplina. Iniciava el calendari a Levi (Finlàndia), on va concloure al 37è lloc. Després va ser a Killington (Estats Units), on no va concloure la primera mànega. A Courchevel (França) finalitzava 37a.