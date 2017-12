La factura de la llum pujarà un 2% a partir del dia 1 de gener

La factura de la llum s’encarirà un 2% a partir de l’any vinent. L’increment es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener del 2018, segons va explicar ahir el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca. La decisió, aprovada ahir al Consell de Ministres, suposa a efectes pràctics un augment de 73 cèntims mensuals de mitjana, si es parteix de la base que el rebut mitjà que els consumidors paguen a Andorra per la llum és de 36,31 euros al mes.



Els dos punts percentuals d’increment en les noves tarifes de FEDA per a l’any vinent afectarà més del 94% de la ciutadania andorrana, ja que s’aplicarà a la tarifa blava domèstica –que representa el 77% dels usuaris– i a la tarifa blava professional –la que paguen el 17% dels consumidors de llum al país. Les tarifes vermelles aplicables a usuaris professionals o industrials mitjans patiran un increment lleugerament superior, del 3%, i els usuaris de la tarifa verda, també dissenyada per a grans consumidors d’electricitat, hauran de pagar un 2,3% més del que abonaven fins ara. El volum de persones o empreses que utilitzen una d’aquestes dues tarifes representa poc més del 5% del total d’usuaris que hi ha a Andorra.



L’increment de la factura de la llum és clarament superior al de l’any passat, quan les tarifes de FEDA es van encarir un 0,5%, tot i que la companyia demanava que l’augment mitjà fos de l’1,9%. La pujada de cara a l’any vinent, però, és «moderada» segons el parer de Cinca, que va subratllar que la xifra se situarà per sota de l’IPC, fixat al 2,6% segons les dades recopilades del passat novembre. Un dels motius de l’encariment de la llum respon a la tendència a l’alça del preu de cost de l’electricitat que Andorra importa de l’Estat espanyol i França, els dos països fronterers que subministren gran part de l’energia elèctrica que es consumeix al Principat. Així, l’augment és una reacció a la fluctuació econòmica del sector elèctric dels estats veïns, fet que contradiu el que va afirmar fa un any el director general de FEDA, Albert Molas, que va assegurar que les pujades i baixades dels preus establerts des d’Espanya i França no repercutirien en les factures dels andorrans.



«Per una qüestió d’eficiència en la compra de llum, FEDA ha de buscar un equilibri», va argumentar Cinca, que va afegir que sense aquest equilibri, «ara s’estaria parlant d’un increment del 5%. Cinca també va subratllar que seria «un error» comprar amb molta antelació, perquè potser d’aquí a uns mesos la tendència dels preus aniria a la baixa i les tarifes estarien encarides en va. El ministre va remarcar que Andorra és un dels països amb les tarifes de llum més baixes, sobretot en les que afecten l’ús domèstic. Concretament, es situa un 80% per sota de la mitjana d’Europa i un 50% respecte a Espanya. H