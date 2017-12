Cinca felicita Naudí per la reforma comunal tot i que el text és al TC

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, va agrair la feina feta per part de Consol Naudí, secretària d’Estat de Relacions Institucionals, pel seu paper en l’impuls de la reforma de les lleis de competències i transferències. Cinca va subratllar que el fet que el text sigui al Tribunal Constitucional «no devalua» el treball de Naudí, que se’n torna al departament d’Agricultura on abans treballava de tècnica. Naudí va prendre possessió del càrrec de secretària d’Estat per promoure la reforma de la polèmica llei, una missió que ha estat «assolida de manera exitosa», en paraules de Cinca, que ahir a la tarda va comparèixer en una roda de premsa posterior al que segurament va ser l’últim Consell de Ministres de l’any. El cessament de Naudí tindrà efectes a partir del 31 de desembre. «Naudí sempre ha aportat el seu coneixement, el seu sentit d’estat i un positivisme en les discussions», va afegir el ministre.



La reforma portada al TC pel Partit Socialdemòcrata (PS), Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i pels consellers liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa, és considerada per Cinca un «èxit» pel fet que les lleis suposen un «avenç significatiu». Cinca va destacar el «consens» aconseguit amb els comuns i va subratllar la importància i necessitat d’adaptar la legislació vigent al context actual.