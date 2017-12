La Bianca neix al parc de Bombers

Una sorpresa agradable és el que van viure ahir els bombers que treballaven i estaven al Parc Central de Santa Coloma. Quan abans d’ahir va començar el torn a les 21.00 hores, pocs d’ells s’imaginaven que durant la llarga jornada de guàrdia, que dura 24 hores, veurien néixer la Bianca. La mare de la criatura no va poder arribar a l’hospital per donar a llum.



David Micó, cap de Guàrdia, explica que a les vuit del matí va aparèixer una dona de 30 anys amb la seva mare a la seu central del cos. Els hi va explicar que havia de donar llum i que es dirigia cap a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. «Com que ja havia tingut altres fills, sabia que estava a punt de donar la llum», relata Micó.

Ara bé, la idea de la dona i de la seva mare no era parir al Parc de Bombers, sinó que van entrar amb la intenció que una ambulància del cos els pogués acompanyar fins al centre mèdic, ja que aquestes tenen prioritat a la via.

Però tot va canviar, ressalta Micó, quan la infermera dels bombers va fer una valoració de la dona. «Va veure que era impossible arribar amb el seu estat a l’Hospital», assenyala el bomber.

Només van passar quatre minuts des que la dona va arribar al parc dels Bombers i va parir

Així és com una infermera del cos es va convertir en una improvisada comadrona.

El Part

El primer que van fer va ser trucar una ambulància del Servei Urgent Mèdic (SUM), que es va desplaçar fins al Parc Central del Cos de Bombers.



A continuació, com que feia fred, van habilitar una part en la zona de les cotxeres del cos, que està més calent, on van haver de fer el part. Llavors la infermera, amb la cooperació d’un bomber, van ajudar la mare a donar lluny.

El part, assegura Micó,va ser ràpid. De fet, només van passar quatre minuts des que la dona va arribar al parc i la Bianca va néixer.



A més, el fet que tot fos tan ràpid va propiciar que la dona no requerís cap medicament com la epidural. Micó emfatitza que com la mare ja havia donat a llum diversos cops sabia com gestionar el dolor i actuar. «Ha estat un part natural i fàcil, sense les dificultats que comporta», ressalta el bomber.



Tot va acabar amb una final feliç. «És una bona notícia i es van viure moments d’eufòria al Cos de Bombers», precisa el cap de Guàrdia.



Per la seva part, des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van confirmar ahir mateix que la Bianca va arribar al centre mèdic amb la mare i l’àvia. Tant el nadó com la seva progenitora es troben en perfecte estat de salut i ahir estaven a planta.

L’infermera que les va atendre al parc de Bombers va haver d’acudir al centre mèdic per certificar que la nena havia nascut al centre del cos.