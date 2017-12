El pas amb França, Port d’Envalira i Arcalís tancats per la neu

Les fortes nevades que es van registrar ahir, especialment a la tarda, van obligar a tancar l’accés amb França, el Port d’Envalira i la carretera que va fins a Arcalís, segons va informar Mobilitat. Les previsions d’aquest servei van explicar que estimen que els talls seguiran fins avui, ja que es preveu que segueixi nevant tota la nit a les cotes altes.



Això pot repercutir a l’obertura de les estacions, tal com van explicar des de Vallnord. Malgrat que ahir al matí van obrir amb normalitat el cent per cent de les instal·lacions, a l’hora de dinar les van començar a tancar progressivament arran del vent i de les precipitacions. En aquest sentit, es va tancar el remuntador que uneix les pistes de Pal i Arinsal. Ara, des de Vallnord estan a l’espera de veure que succeeix amb la carretera d’Arcalís, així com evoluciona la meteorologia i com això afecta a l’apertura de pistes.

A més, es van requerir cadenes per circular per tot el Principat, una mesura que es va implementar progressivament, ja que al matí no es necessitaven a Andorra la Vella i Sant Julià.

El cap de la unitat d’Emergències de Protecció Civil, Cristian Pons, va assenyalar que es va registrar tràfic dens en algunes zones perquè hi havia persones que no duien els equipaments adequats per circular i, per aquest motiu, quedaven atrapats a la carretera. De fet, des de la Policia van assenyalar que es van intensificar els controls de cadenes, ja que molts turistes no en porten. Tot i això, tant Bombers com la Policia van ressaltar que no van haver de fer cap acció destacable durant la jornada d’ahir.

Pons va dir que al matí es va fixar el grau taronja per les ràfegues de vent. Ara bé, des de Protecció Civil no es va activar cap alerta, ja que les ventades es van registrar en els pics de les muntanyes on no hi ha població. La càmera dels Piolets, a la Vall d’Incles, va captar una ràfega de vent de 157 quilòmetres/hora a 2.400 metres.



Les nevades i les fortes ventades fan que avui hi hagi un risc d’allau del grau tres (d’una escala de cinc) a tot el Principat. En les zones centrals les precipitacions d’ahir van deixar gruixos de neu entre quatre i cinc centímetres i a les cotes altes aquests entre els 10 i els 15.

Des de Protecció Civil van indicar que es preveu avui al matí no nevi, però que a partir de la tarda les precipitacions en format neu seran més intenses que les d’ahir. Per això, des d’aquest cos recomanen només agafar el vehicle en desplaçaments necessaris i tenir-los equipats amb els dispositius d’hivern.



D’altra banda, es van registrar retencions per entrar al país per la frontera del riu Runer. De les 11.30 a les 15.40 hores es va formar una cua de vuit quilòmetres a la N-145. A Sant Julià la cua va ser d’un quilòmetre i les retencions es van allargar de les 12.50 fins a les 17.00 hores.