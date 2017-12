Cada un pel seu compte

L’augment de l’IPC no es reflecteix a totes les nòmines

Tampoc cap dels dos ha deixat de banda el nom de Grandvalira. Així doncs, per exemple, en la recent inaugurada pàgina d’Instagram de Soldeu-el Tarter apareix la creu a dalt i a baix, en text: Grandvalira (en lletres grans) i a sota Soldeu / El Tarter. El mateix esquema que es segueix en el seu perfil de Facebook.

La disputa està servida perquè cap de les dues parts ha renunciat al mític emblema de Grandvalira: una creu blava sobre un fons blanc, que apareix a les xarxes socials tant de les estacions d’esquí de Saetde com les d’Encisa.

En el cas de la xarxa social de l’ocellet, però, es pot trobar un altre compte que fa referència a les estacions d’Encisa: @escolasoldeu, on es promocionen activitats per aprendre aquest esport. Ara bé, cal destacar que aquesta ja fa temps que es pot trobar a les xarxes, ja que es va inaugurar el novembre del 2012.

Si bé els primers en fer-ho va ser els de Saetde que van impulsar aquest juliol la marca Living PasGrau. La companyia, primer, va treure una web i després comptes a Twitter, Facebook i Instagram. Ara, Encisa també s’ha apuntat a la tendència i es comença a promocionar també pel seu compte. En el seu cas, el nom escollit és @Soldeueltarte, del qual se’n poden trobar comptes a Facebook i Instagram, però no a Twitter on aquest nom l’utilitza una ciutadana russa.

Cada un per la seva banda. Això han començat a fer les estacions que configuren la marca Grandvalira a les xarxes socials. Encara queden dues temporades perquè es faci efectiva la dissolució de Nevasa, la companyia que configura la marca Grandvalira (formada al seu torn per Saetde i Encisa), però a les xarxes socials cada una de les companyies ja comencen a treballar a donar a conèixer les seves estacions.

Per Núria Segura Insa

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació