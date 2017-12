Arrenca amb força el Saló de la Infància tot i la nevada

els jocs d’exterior van ser el únics que no es van poder estrenar ahir a la tarda en la inauguració de la 26a edició del Saló de la Infància i Joventut d’Andorra. La intensa nevada, però, no va deslluir la posada en marxa d’aquesta cita anual que continua atraient famílies i menuts cada Nadal. El cònsol del comú d’Encamp, Jordi Torres, va destacar que «poc a poc», el Saló de la Infània s’està apropant cada vegada més al públic familiar.



De fet, l’edició d’enguany proposa atreure més de 7.000 visitants i es centra en el públic més menut i les famílies. Per aquesta raó, els més petits ja van poder gaudir ahir de nous tallers i del doble d’espectacles que l’any passat. Mentre en l’edició anterior s’oferia un únic show per dia, aquesta vegada, n’hi ha dos. A més, els més joves van poder gaudir del windball i de l’street jump, a més dels nous simuladors de Fórmula1 i esquí, un circuit de patins elèctrics i una pista americana per passar proves. Els organitzadors de l’esdeveniment esperen que el temps millori avui i ja puguin obrir al públic les atraccions que hi ha instal·lades fora del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp.

D’encamp al pas de la casa

«És una oferta perfecta per aquesta gent que ens visita en aquestes dates tan assenyalades», va afirmar Torres, segons informa l’ANA. El cònsol major del comú encampadà va tallar la cinta commemorativa juntament amb dos infants. El Saló de la Infància ja porta quatre anys de creixement i Torres espera que enguany la tendència continuï igual i s’atregui el màxim de persones. El Saló d’Encamp estarà obert fins al dia 1 de gener, cada tarda de 16.00h a 21.00h. Del 3 al 5 de gener, amb el mateix horari, el Saló es traslladarà al Pas de la Casa.