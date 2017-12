El forfet d’esquí escolar diari costarà 6,36 euros per alumne

El preu de forfet escolar per alumne tindrà un cost de 6,09 euros al dia, però que amb l’IGI apujarà fins als 6,36 euros, tal com es va publicar ahir en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). També es va anunciar ahir el preu que tindrà l’hora de monitor per alumne, que tindrà un cost de 3,65 euros i que amb l’IGI s’incrementarà fins als 3,82 euros.



Aquests preus són exactament els mateixos que es van aplicar la temporada d’hivern passada. De fet, aquestes tarifes es van estipular la campanya hivernal del 2012 i 2013, però es poden prorrogar anualent per un període de màxim de sis temporades. Així doncs, enguany és la darrera temporada en la qual es podrien fixar aquests preus.

L’entitat contractant és el ministeri d’Educació, mentre que l’adjudicatària és l’Agrupació d’Explotadors de Remuntadors Mecànics d’Esports d’Hivern d’Andorra (Ski Andorra).

Joan Viladomat, principal accionista de Saetde, propietari de les pistes de Grau Roig i el Pas de la Casa, va anunciar aquest estiu que deixava de participar en l’esquí escolar fins que no s’apugessin els preus.