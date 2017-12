El Parc de Nadal Infantil de la Seu obre les seves portes

El Parc de Nadal Infantil de la Seu d’Urgell, que organitza cada any l’Ajuntament urgellenc amb la col·laboració de diverses entitats i empreses locals, va obrir ahir les seves portes. El recinte ocupa un any més la totalitat del Pavelló Poliesportiu i es podrà visitar fins al pròxim dissabte. L’horari durant els quatre dies és de les 11.00 hores fins a les 13.00 hores i de 16.00 hores fins a les 19.00 hores, segons va informar Ràdio Seu.



El Parc de Nadal ofereix tallers de decoració, de menairó i titella, i també un Photocall Reial. No hi falten tampoc alguns dels grans atractius de cada any, com ara els inflables, els jocs gegants, un circuït vial a càrrec del Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra.

A més a més, com a novetat, enguany s’ha instal·lat un circuit de karts a l’exterior del pavelló. A més, avui i demà a la tarda també s’hi afegirà un taller de maquillatge de fantasia, ofert per Batukaseu, i un taller de ninots de neu. Així mateix, demà i demà passat a la tarda també es farà dinamització amb jocs de taula. També s’ha col·locat un estand del Consell Municipal d’Infants per donar a conèixer l’activitat que fan. Per a cloure el Parc es farà un espectacle dissabte al vespre, on es sortejaran obsequis.



Paral·lelament, ahir també va iniciar les seves activitats el Parc de Nadal Juvenil, a la Sala de Sant Domènec. A part d’ahir, també obrirà avui i demà a la tarda. La regidora d’Infància i Joventut, Sílvia Iscla, va recordar que l’Ajuntament va estrenar aquesta activitat l’any passat a petició del Consell Municipal d’Adolescents. El Parc Juvenil inclou un torneig del videojoc FIFA 18, futbolí, tenis taula, tallers de grafits, jocs tradicionals o un espai de debat, entre altres.