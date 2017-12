El Govern treu importància a l’informe crític de França

El Govern resta importància a l’informe que va publicar la diputada de l’Assemblea Nacional francesa, Samantha Cazebonne, dins la comissió d’Afers Estrangers, en què critica la falta de cooperació policial i duanera d’Andorra amb França en la lluita contra el contraban de tabac. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir, després de l’últim consell de ministres, que «potser en alguna ocasió» la col·laboració entre els cossos policials i duaners «no ha estat prou eficient». Tot així, va assegurar que en la globalitat de l’informe, el contingut és «favorable» perquè es destaquen les mesures que ha emprès el Principat contra el frau fiscal i el contraban, com ara les accions contundents al Pas de la Casa, que han acabat amb el tancament d’un establiment de venda de tabac.



Finançament del terrorisme

L’informe també adverteix que els diners que s’obtenen del contraban poden anar destinats al finançament del terrorisme islamista, una afirmació que Cinca va assegurar que «inquieta» el Govern del Principat. «No crec que a Andorra haguem de patir per ser una font de finançament del terrorisme», va apuntar el ministre de Finances. Alhora, però, va aclarir que s’ha d’estar «permanentment a alerta» i que en la lluita conjunta i compartida amb la resta de països, mai s’ha «d’abaixar la guàrdia», va subratllar.



Una altra de les preocupacions que planteja l’informe francès és la facilitat que hi ha al Principat per comprar armes i el fet que no existeixi cap sistema que en controli l’exportació ni el tràfic entre particulars. El document detalla que durant el 2017, s’han registrat fins a 14 infraccions referents a la legislació d’armes