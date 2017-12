La Batllia accepta una demanda contra el Govern per l’incendi

La Batllia va acceptar ahir un demanda contra el Govern que presentar un matrimoni de l’edifici Tiffany’s de la Massana, que es va incendiar el 29 de març del 2016. Segons es va publicar ahir en el Butlletí del Principat d’Andorra (BOPA), el matrimoni presenta una demanda per les resolucions de l’Executiu del 25 d’octubre i el 26 de juliol d’enguany, «en la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat administrativa del Govern per aquest incendi».



Francisco Lizama, el president de la comunitat de veïns, va ressaltar que la parella ha interposat la demanda a títol personal. De fet, va ressaltar que de moment encara no es pot fer una reclamació conjunta dels veïns, ja que la investigació segueix oberta. Així doncs, s’han d’esperar que finalitzin la inspecció abans de prendre qualsevol mesura.



Gairebé dos anys sense casa

Des que es va produir l’incendi, els veïns de l’escala 1 de l’edifici Tiffany’s encara no han pogut tornar a casa seva. Segons Lizama s’estan arreglant els darrers detalls i es preveu que puguin accedir els seus habitatges el primer trimestre de l’any que ve, és a dir, prop de dos anys després de l’accident, que va començar en una xemeneia de la planta baixa i les flames es van propagar fins a la teulada. L’incendi va afectar 70 pisos i es van desallotjar a 150 veïns, però no hi va haver cap d’any personal.