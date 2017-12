L’oposició reclama «consens» al Govern en la llei de la Funció Pública

L’enuig dels sindicats amb el Govern tant per les formes com pel fons de la reforma de la llei de la Funció Pública preocupa els grups de l’oposició que consideren que un canvi legislatiu d’aquesta envergadura «necessita d’un ampli consens». Totes les forces de la minoria del Consell General van coincidir en destacar que el fet que no s’hagi aconseguit negociar amb els representants dels treballadors públics és més que probable que es tradueixi en una manca de suport també al Parlament. Un fet que, al seu entendre, anirà en detriment del país perquè «no serà una llei de llarga durada si no aconsegueix obtenir un ampli consens». A l’espera de rebre el text i poder-lo estudiar amb més deteniment, tots els partits van manifestar que tenen intenció de reunir-se amb els sindicats per conèixer també la seva opinió de primera mà i estudiar si algunes de les demandes que reclamen les poden fer els consellers generals en forma d’esmenes.



Per part del Govern, però, el ministre portaveu, Jordi Cinca, es va limitar a dir ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’Executiu «creu que s’ha de fer una nova llei perquè la del 2000 ha quedat desfasada i hi ha molts aspectes en els quals es pot avançar substancialment». I, tot i reconèixer que per fer-ho cal «rebre els inputs dels col·lectius de treballadors afectats», només «algunes de les seves consideracions poden ser considerats o matisats i altres no». En tot cas, va sentenciar, «l’eix central de la reforma està tancat», de manera que no s’esperen grans canvis en el plantejament demòcrata.

Les crítiques de l’oposició

Un dels parlamentaris més crítics amb l’actitud de l’Executiu denunciada pels sindicats va ser el president del grup liberal, Jordi Gallardo, que va lamentar que després de sis anys de govern demòcrata «s’hagi deixat fins a la recta final una reforma com aquesta». «DA arriba al final de legislatura amb els deures pendents», va afirmar tot afegint que «no es pot pretendre passar una reforma per la força perquè això provocaria una resposta negativa dels implicats». Gallardo va criticar que «s’hagin fet tantes reunions per cobrir l’expedient però no s’hagi escoltat als funcionaris».



Uns retrets que va compartir en gran mesura el conseller d’SDP, Víctor Naudi, que va posar sobre la taula que les maneres d’actuar del Govern en aquesta reforma «respon a l’estil de DA». «No és la primera vegada que passa. Un cop tenen la decisió presa, tiren pel dret sense consens amb reformes tan estructurals com és aquesta i com és també les lleis de transferències i competències comunals».



També en el mateix sentit es va manifestar Josep Majoral, conseller general del grup d’UL-CC. Per l’exliberal, es tracta d’una «llei prou important per buscar un consens». «Si el Govern la vol entrar sense aquest consens, la reforma serà novament un punt a tractar en els propers comicis». La socialdemòcrata Rosa Gili també va plantejar que aquest podria ser un punt del proper programa electoral, ja que «és probable que no perduri en el temps si no satisfà als implicats». Gili va lamentar «la manera continuada de tractar els funcionaris per part de DA» i va recordar que «no tot són recompenses econòmiques, també es tracta de valoritzar la seva feina». «Des que han arribat, han creat un malestar que ens perjudica a tots perquè tots volem un bon servei», va manifestar.

Discòrdia amb el canvi a quinquennis

Un dels aspectes de divergència entre el Govern i els sindicats és el canvi de triennis a quinquennis que preveu la reforma de la llei de la Funció Pública. El conseller Jordi Gallardo també es va manifestar sobre aquesta qüestió i va deixar molt clar que no està d’acord amb què es canviïn «els drets adquirits». Segons el seu parer, «la gent va signar un contracte amb unes condicions que s’han de mantenir. No es poden canviar les regles del joc a mig partit». En tot cas, va agregar, «s’han de modificar amb les noves contractacions, amb una substitució paulatina».

El projecte entrarà a tràmit parlamentari després de Reis

Cinca va augurar ahir que la reforma de la Funció Pública entrarà a tràmit parlamentari després del dia de Reis, malgrat les crítiques dels sindicats. El text podria arribar al Consell General, per tant, sense la signatura dels sindicats a l’informe de la comissió consultiva.

Sigui com sigui, el malestar sindical és creixent i alguns sectors no descarten mobilitzacions. «Des del CFPA animarem als integrants a manifestar-se», va exposar el president del sindicat, Salvador Prieto. No ho veu tan clar el president del SEP, David Garcia, que vol esperar a fer una reunió per «marcar les línies vermelles i decidir si ens manifestem».