El Palau de Gel de Canillo acull l’espectacle ‘somnis sobre gel’

Demà dia 29 de desembre i el pròxim 3 de gener a les 19.45 hores, l’Andorra Club Gel celebrarà al Palau de Gel de Canillo la quarta edició de les gales de patinatge artístic sobre gel que porten per títol Somnis sobre gel. Després de l’èxit de públic de les gales de l’hivern passat, l’espectacle torna renovat i amb nous personatges que faran les delícies dels més menuts de la casa.



En aquestes gales, dirigides al públic familiar, els patinadors i patinadores del club interpretaran diversos números, tant individuals com de grup, inspirats en les pel·lícules de la factoria Disney. Els patinadors estaran acompanyats pels simpàtics personatges del Mickey i els seus amics, que s’animaran a patinar sobre gel durant les gales i es faran fotos després amb aquells que ho vulguin.



Durant l’espectacle, dirigit per les entrenadores Sílvia Villellas i Alibel Alegre, es combinaran músiques i personatges de les pel·lícules clàssiques de Disney amb d’altres de més recents com Star Wars, que faran gaudir a nens i nenes d’una estona en família acompanyats dels seus personatges favorits. Les gales començaran puntualment a les 19.45 hores, amb una durada de l’espectacle de 70 minuts. El Palau de Gel obrirà portes a partir de les 19.15 hores per a facilitar l’accés.



Les entrades, a preu únic de sis euros i menors de tres anys gratuït (amb entrada), es poden comprar al web www.morabanc.ad i a les taquilles del Palau de Gel. Els fons recaptats aniran destinats a finançar les activitats lúdiques i esportives del club. L’Andorra Club Gel el formen actualment més de 60 patinadors i patinadores d’edats compreses entre els 4 i els 20 anys, tant en les seccions lúdiques com competitives.