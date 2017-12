Adeu amb derrota

En el comiat de l’EuroCup el BC MoraBanc Andorra no va poder dedicar un darrer triomf a l’afició, tot i no jugar-se res. El líder, el Darussafaka Istanbul, es va imposar per la mínima (68-69). Això sí, patint fins a l’últim llançament. Es va fer evident que el partit només tenia el premi de la victòria, sense pretensions classificatòries que comportessin pressions afegides.

La mínima transcendència del matx va provocar que l’arrencada no fos de les habituals. La poca assistència i la manca de soroll a l’ambient tampoc van ajudar a la intensitat. Les defenses no eren massa fortes i el marcador no es va moure més pels errors no forçats que es produïen, amb pèrdues constants per ambdues bandes, i les males eleccions de llançament. Shurna amb un triple s’encarregava d’estrenar l’electrònic. Aldemir i Cummings donaven avantatge als turcs i les mínimes diferències en un costat i l’altre van ser la tònica durant bona part del període. L’entrada en pista de Blazic va ajudar a guanyar en ritme, amb el seu joc habitual de fer-se ell mateix les ocasions. El pitjor va ser la lesió de Karnowski, que va patir una rebrincada al turmell que el va enviar al vestidor sense l’oportunitat de tornar al partit. Qui també acabava lesionat era Diagné. Tots dos es faran avui proves i són dubte de cara al transcendental matx de dissabte a la pista del Monbus Obradorio, que es presenta clau de cara a les aspiracions de classificació per a la Copa del Rei. El quart finalitzava 15-12 gràcies als punts d’Stevic.

Karnowski i Diagné acaben lesionats i són dubte per a l'important partit de dissabte davant l'Obradoiro Jelinek i Blazic només començar permetien obrir escletxa i situar-se a vuit punts. Cummings aguantava al Darussafaka, que de mica en mica va anar acostant-se. El triple d'Ulubay i la recuperació d'Ozdemiroglu que completava amb una safata permetia als visitants empatar a 27. Walker, Ulubay i Blazic anotaven, però el que trencava l'equilibri era Baygul amb un triple, per marxar a la mitja part 31-32, el primer avantatge otomà des dels primers instants de l'enfrontament.



El descans no va servir per canviar la tendència del matx. Johnson iniciava 10 minuts d’encert amb una esmaixada. Anotava fins a 13 punts en aquest període. Fins llavors no havia anotat. Blazic amb un triple tornava a igualar el resultat i així va seguir durant una estona, amb el Darussafaka posant-se per davant i el MoraBanc empatant. Fins que va arribar el triple de Bell, i posteriorment el de Johnson, que en la següent jugada es penjava del cèrcol. Qui també ho feia tot seguit era Walker, a una mà. Els jugadors andorrans insistien en el llançament de tres, però no tenien el dia. Cummings portava el ritme i també feia punts i l’intercanvi de cistelles que es va produir en el tram final feia anar a l’últim quart 48-52.

Final vibrant

Les distàncies sempre van continuar sent curtes, amb uns percentatges que no eren per tirar coets. Sant-Roos agafava protagonisme, mentre que Shurna, aquest cop sí, encertava de tres. La iniciativa sempre va ser turca, manant en el marcador per poc que fos. Passaven els minuts i tot seguia igual. Des de la línia de tirs lliures es decidiria, en part, el matx. Ningú fallava. Shurna i Jelinek, per part local, i Cummings i Sant-Roos per la visitant. El partit arribava al seu final i es complicava amb un 65-69. Però una antiesportiva sobre Blazic tornava a obrir les opcions. L’eslovè, però, fallava el primer llançament. En el segon no perdonava. Quedava molt poc i Jelinek ho intentava de tres, errant, però Stevic recollia el rebot i anotava sota tauler. Quedaven només 5,2 segons. El Darussafaka servia de banda i perdia la pilota, amb 4,3 per davant. Tornava a haver-hi temps mort per preparar l’última jugada. Qui se la jugava era Blazic, però el seu tir l’escopia el cèrcol per perdre per la mínima. El MoraBanc tanca la seva participació a l’EuroCup amb un balanç de tres victòries i set derrotes. Tots els triomfs van ser on es fa més fort, a casa. Jugar a fora és evident que continua sent el punt feble.

Peñarroya: «Ens hem de centrar en la Lliga Endesa»

Per la manca d’objectius a la classificació, «ens ha costat als dos equips entrar al partit», indicava el tècnic, i d’inici «els nostres percentatges en el llançament exterior eren molt dolents». A «la primera part hem tornat a perdre el rebot, però a la segona el guanyem de manera clara», i va ser «un partit de qualitat. Competir amb un rival com aquest i deixar-lo amb 69 punts és meritori». En aquesta EuroCup, «hem competit molt bé a casa, però fora ens ha costat més. Hem patit una falta de bagatge», i després de quedar eliminats toca «continuar, queda molta temporada. Ara ens hem de centrar en la Lliga Endesa».