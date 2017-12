Els clients de l’estació d’esquí d’Arcalís gasten un 10% més

La clientela de l’estació d’esquí d’Arcalís ha consumit un 10% més aquest mes que durant el desembre de l’any passat. El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va destacar ahir, a la sessió de comú, aquesta xifra comparativa per confirmar que l’inici de temporada d’esquí comença amb força i amb gran afluència de gent. Tot i que no va poder especificar el volum de clients que ha rebut l’estació en les últimes setmanes, Mortés va assegurar que se n’ha atret molts més que l’any passat i que la despesa generada per client en serveis complementaris com restauració, lloguer d’equipament i classes d’esquí és la que més ha augmentat.

«Pensàvem que vindria molta menys gent, vistos els problemes polítics que pateix Catalunya», va admetre el cònsol, expressant la seva «sorpresa» en veure que l’efecte de la crisi política catalana no ha repercutit negativament en l’atracció de turistes i esquiadors cap a Ordino en particular com a la resta d’Andorra en general. De fet, Mortés va subratllar que la majoria de clients d’Arcalís continuen sent catalans. L’altre hàndicap que ha superat l’estació d’esquí és la que va patir dimecres, quan la intensa nevada va obligar a tancar l’accés a les pistes.

Termini del concurs púbic

D’altra banda, al comú va recordar que d’aquí a tres setmanes, concretament, el dia 22 de gener, s’acaba el termini per presentar propostes en el marc del concurs públic que s’ha obert per buscar un soci majoritari que formi part de l’accionariat de Secnoa, la societat que gestiona Ordino-Arcalís. De moment, quatre empreses han retirat els plecs de bases però encara cap ha presentat una oferta. El dia que acaba el termini s’obriran els sobres de les propostes i començarà el període de dos a tres mesos programats per analitzar-les. Mortés va preveure que l’adjudicació es farà entre el maig i abril de l’any vinent i que, per tant, l’empresa guanyadora del certamen podrà començar a treballar en la gestió de l’estació abans que acabi la temporada.



Les conselleres liberals a l’oposició del Comú d’Ordino, Sandra Tudó i Eva Choy, van assenyalar la necessitat «d’arreglar» la situació que pateix l’estació. «El nou soci majoritari hauria d’apostar per noves infraestructures que renovin una estació que ha quedat obsoleta», va apuntar Choy, referint-se, entre d’altres aspectes, a l’accés a pistes i a la renovació dels telecadires perquè tinguin «una mica de cara i ulls». Les conselleres confien que el concurs serveixi per posar-hi solució i han avalat la candidatura de la societat radicada a Andorra Mountain Peak Development. L’altra empresa interessada en l’oferta és Saetde, de Joan Viladomat. És la societat que gestiona Pas de la Casa-Grau Roig.