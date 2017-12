Mobilitat registra cues de 4 quilòmetres d’entrada al país

Les retencions d’ahir, l’endemà de les nevades, van superar els quatre quilòmetres des de la frontera del país a Sant Julià. Tot i que la circulació va ser molt més fluïda que dimecres, les carreteres es van veure aturades durant diversos moments del dia, sobretot en sentit nord i ja no a causa del mal temps sinó de l’entrada de visitants al Principat provinents de l’Estat espanyol. Els vehicles que van patir més la congestió viària van ser els que van entrar al país a partir de les 12.30h i fins a les 15.00h, segons van informar des de l’Àrea de Mobilitat. Ahir ja no hi havia l’obligació de portar cadenes, així que el motiu de les retencions no va ser el canvi d’equipaments sinó la típica arribada de turistes a Andorra durant les festes de Nadal.



Durant el matí, Mobilitat també va registrar cues de 09.00h a 11.30h de pujada a pistes a Encamp. En el mateix interval de temps va haver-hi retenció de pujada a pistes a Canillo i fins a les 12h, es va repetir la mateixa situació a la Massana. L’entrada a Sant Eloi també va ser complicada d’11.30h a 15.00h. Durant la tarda, quan va començar a nevar una altra vegada, les carreteres van patir tràfic dens de Soldeu fins a Canillo, on hi havia diversos automòbils apartats al marge de la carretera posant les cadenes a les rodes dels cotxes i d’altres que van ocupar part de la calçada, fet que va dificultar la fluïdesa de la circulació.



Pel que fa als accessos que es van tancar dimecres per la nevada, les entrades a França, Arcalís i Port d’Envalira es van reobrir ahir a primera hora del matí, tal com Mobilitat va preveure el dia anterior.