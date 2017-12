Una ocupació del 85% per Cap d’Any i uns preus un 20% superiors

La Unió Hotelera d’Andorra preveu que l’ocupació mitjana per aquest Cap d’Any sigui del 85% i un increment del 20% dels preus de les habitacions, segons va explicar el seu president, Manel Ara. Pel que fa a l’ocupació, es preveu que a les parròquies altes pugui ser superior, segons va matissar ahir Ara, en una roda de premsa. «Hi haurà moltes parròquies que penjaran el cartell de complerts», va opinar Ara. A més, va explicar que hi ha hagut un canvi de turista, el que va venir pròpiament al Nadal i el que ve ara a Cap d’Any. Aquesta segona fornada de visitants va començar a arribar abans d’ahir i es preveu que «fins al 3 de gener l’ocupació sigui màxima».



D’altra banda, va assegurar que les reserves dels hotels al Nadal es van incrementar vora d’un 30%. Això, ho va relacionar en el fet que enguany la festivitat ha caigut en pont, ja que ha Nadal i Sant Esteve han caigut en dilluns i dimarts . En concret, durant la festivitat les reserves en els hotels van rondar el 65% de la seva oferta, mentre que els altres anys és d’un 30% els dies de Nadal i Sant Esteve. L’ocupació el desembre del 2016 va ser del 58,92%, segons dades de la UHA.

De fet, va ressaltar que per tal com han caigut les dades aquest any hi ha hagut un canvi de tendència. El 2016 la Purísssima es va allargar fins a nou dies, ja que la festivitat va caure en dimarts i dijous, cosa que va provocar que hi hagués afluència turística durant tota la setmana. En canvi, aquest any s’ha concentrat en cinc dies, mentre que la festivitat de Nadal i Cap d’Any han provocat que es registrin dos ponts a finals de desembre. «L’any passat el turista va venir per la Puríssima i ara ve per al Nadal», va dir.



Sobre el tipus de turista, Ara va indicar que, principalment, provenen de Catalunya, València, Aragó, Madrid o les Illes Balears.

D’altra banda, va treure ferro que abans d’ahir es provoqués un col·lapse al centre d’Andorra la Vella per l’arribada de turistes que no portaven els dispositius especials per la neu. «És una mostra que Andorra està a l’aparador», va precisar.

Increment de preus

Tot i que fins al 3 de gener no hi haurà dades específiques, Ara va opinar que durant la festivitat nadalenca s’han incrementat entre un 15% i un 20% els preus dels hotels. Segons Ara, des del setembre del 2015 hi ha «una inèrcia positiva» en el sector. Un símptoma d’això, va exposar, és que des de juny els hotels han apujat una mitjana d’un 10% les tarifes. «El sector s’ha fet valdre i estem veient uns preus de venda que són força interessants», va valorar Ara.