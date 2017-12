El PS vol saber els efectes pràctics de la reforma laboral

La consellera del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili, va tramitar ahir una pregunta al Govern per demanar més concreció al voltant dels efectes pràctics que tindrà la reforma laboral que està a tràmit parlamentari. La nova llei afectarà la reducció dels dies de preavís que ha de donar un empresari en cas d’acomiadament no causal o la rebaixa de les indemnitzacions per acomiadaments injustificats o improcedents. Per aquesta raó, la consellera demana que el Govern detalli com podran afectar aquests canvis normatius a la vida dels treballadors.



Concretament, Gili demana saber quina diferència hi ha entre la indemnització que ara reben els treballadors quan l’empresa els acomiada sense causa i sense fer-los treballar els dies de preavís estipulats a la llei, i la indemnització que rebrien si s’apliquessin les disposicions de la proposició de llei de relacions laborals a tràmit. L’altra pregunta es centra en la diferència que veurien les indemnitzacions mínimes en cas d’un acomiadament improcedent o injustificat un cop s’aprovés la nova llei, respecte a la indemnització mínima que actualment reben els treballadors sota el que estableix el Codi de relacions laborals actualment vigent.



Les preguntes de Gili va formular aquestes preguntes arran de l’impuls per part de DA d’una reforma de la legilsació laboral del país. Les qüestions s’adrecen al Govern, que haurà de respondre-les per escrit.