Una revista per endinsar-se a d’Andorra

Donar a conèixer al turista les activitats que es fan el país, les estacions i la seva oferta, els comerços o les meravelles del Principat. Això és el que persegueix la publicació Discover Andorra, que ha creat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) amb la col·laboració d’Andorra Turisme. Aquesta revista, que es va presentar ahir el primer número, es podrà trobar a les habitacions dels hotels. En concret, s’han editat 8.000 exemplars, que es distribuiran en 5.000 habitacions d’uns 85 hotels. La revista té 100 pàgines i està editada en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. La publicació fa una clara aposta per la fotografia. «És una revista molt visual», va ressaltar Manel Ara, president de la UHA. Crear aquesta publicació ha tingut un pressupost entre 15.000 i 20.000 euros, segons Ara.



La idea és que hi hagi dues revistes a l’any: una per l’hivern i l’altra per l’estiu.

Per la seva part, la directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, va exposar que la revista neix d’una necessitat perquè no n’hi havia cap al país i els turistes no tenien una publicació on informar-se. «A Costa Daurada, Barcelona, Àmsterdam o altres llocs turístics tenen revistes i nosaltres vem pensar que seria una bona iniciativa», va dir Giménez. Aquesta revista arriba en format paper, però la idea és que estigui també en versió on-line.



Els socis de la UHA podran adquirir la publicació gratuïtament i la resta d’establiments per un «preu simbòlic», segons Ara. H