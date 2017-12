El temps impedeix que quatre vols amb britànics aterrin a l’Alguaire

El mal temps va provocar que abans d’ahir s’haguessin de desviar quatre vols que portaven turistes des del Regne Unit fins a l’aeroport d’Alguaire i amb destí al Principat, va explicar Ian Archer, representant a Andorra de l’operadora Neilson Thomas Cook.

La forta boira que hi havia a l’aeroport lleidatà va obligar que dos avions marxessin cap a Reus. Aquests van acabar aterrant a la ciutat tarragonina a les 09.00 i a les 09.20 hores. En aquest cas, el canvi estava programat des de la sortida del Regne Unit i allà els esperava un autobús. Aquests vols, en concret, procedien de Londres Gatwick i Manchester, respectivament.



El problema, però, va venir amb els dos vols següents, va explicar Archer. Es dona el cas que hi havia una forta ventada a Reus i els avions no van poder aterrar. «La ràfega de vent era de 70 quilòmetres per hora», va ressaltar el representant de l’operadora. És per això, que tot i arribar fins a Reus, després de donar diverses voltes a l’aire, el pilot va canviar al rumb i, finalment, va aterrar a Barcelona. El primer vol venia de Londres Stansted i tenia previst arribar a les 10.30 hores, però finalment va aterrar a la capital catalana a les 11.30 hores. El segon avió, que també estava programat que arribes a les 10.30, procedia d’East Midlands i va acabar tocant terra a les 11.40 hores. Un cop a la capital catalana, aquests turistes van agafar uns autobusos de la companyia Neilson Thomas Cook i van arribar al Principat.

Els canvis dels vols van afectar un total de 740 britànics que venien Andorra a esquiar. Ara bé, també va perjudicar els que tornaven cap a casa, un total de 680 turistes. En aquest cas, els que viatjaven a Londres Gatwick i a Manchester van poder viatjar des de Reus, que és on van aterrar els seus vols. En canvi, els que es van desviar fins a Barcelona van haver de ser traslladats fins a la capital catalana amb autobusos de l’operadora. Des d’allà van poder reprendre el seu destí cap a Londres Standsed o East Midlands.

Arkia anul·la deu vols

La companyia israeliana Arkia va anunciar ahir que cancel·lava els deu vols que tenia programats per la temporada d’esquí, entre gener i març, segons l’agència EFE. L’aerolínia, que operava des del 2015 en l’aeroport lleidatà, va confirmar que no anul·la els vols per les condicions climatològiques, sinó per raons operatives. Molts dels turistes israelians tenien com a destí Andorra. H