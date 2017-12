Gutiérrez no passa a la segona mànega a Lienz

A l’eslàlom de la Copa del Món de Lienz (Àustria), Mireia Gutiérrez nova poder classificar-se per a la segona mànega de la prova, on entren les trenta millors esquiadores de la primera. Va concloure a la 48a posició.



Va marcar un registre de 56,20 segons, que la deixava a 1,85 de l’austríaca Katharina Truppe, que marcava el tall. La més ràpida de la mànega va ser l’estatunidenca Mikaela Shiffrin amb 51,03. La van seguir la sueca Frida Hansdotter (52,17) i la suïssa Wendy Holdener (52,31). La diferència aconseguida per Shiffrin a la primera part de la cursa li va permetre mantenir la plaça després de la segona baixada, per imposar-se amb un crono d’1.43,87 minuts. Les altres dues places se les van intercanviar Holdener i Hansdotter. L’helvètica va ser segona (1.44,76) i l’escandinava tercera (1.45,09). «Semblava que la pista aguantava bé amb els primers dorsals, però després s’ha marcat una mica. Era un traçat bastant poc girat en el qual s’agafava bastanta velocitat. Ha sortit bé, però agafa un forat i perd velocitat, i com que és en pla ja no agafa una velocitat de creuer suficient i el temps ja és irrecuperable. Després el mur esquia força bé. Llàstima de l’errada, però fa millor carrera que a Courchevel», indicava Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí.

Esteve, quart a la Molina

L’estació catalana de la molina va acollir un segon eslàlom FIS. En aquesta ocasió Àxel Esteve no va pujar al podi.Va ser quart amb un temps d’1.14,32. El vencedor va ser l’espanyol Luca John amb 1.13,76. Àlex Rius va ser 8è (1.15,57), Lucas López 12è (1.17,98), Bartumeu Gabriel 13è (1.18,29), Albert Pérez 17è (1.18,71), Xavi Cornella 22è (1.20,36), Nico Castro 23è (1.20,80), Edgar García 29è (1.25,37), Joaquim Gali 39è (1.30,92) i Isidre Bartumeu 45è (1.33,66). Fins a 11 corredors andorrans no van conloure la cursa. En femení, Xènia Rodríguez era l’única capaç de finalitzar. Va ser 7a amb 1.28,60. Va vèncer l’espanyola Núria Pau (1.19,51).