Karnowski estarà de baixa cinc setmanes per lesió

Més problemes per al BC MoraBanc Andorra. Aquesta temporada les lesions se succeeixen i l’últim a caure és Przemek Karnowski, que estarà allunyat de les pistes les pròximes cinc setmanes. És el tercer jugador que no podrà reaparèixer fins al pròxim mes de febrer.

El pivot polonès té un trencament parcial del lligament peroneo-astragalí anterior i un esquinç del lligament deltoide del turmell dret, que es va produir dimecres en la darrera jornada de l’EuroCup davant el Darussafaka Istanbul. La lesió se la produïa en col·locar malament el peu al primer quart, que ja no el va permetre tornar a jugar contra els turcs. Marxava del pavelló amb crosses. Després de les proves realitzades ahir es va confirmar la gravetat de la lesió. Karnowski estarà de nou disponible a inicis de febrer. Aquest mateix mes també ho faran dos components de la plantilla que es troben encara a la infermeria recuperant-se, Beqa Burjanadze i Chris Copeland.

Dissabte el MoraBanc té un partit vital a Santiago de Compostel·la davant el Monbus Obradoiro de cara a classificar-se per a la Copa del Rei, ja que es troba a una victòria dels gallecs, que es troben en el tall per participar a la competició del KO. Per a aquest matx a l’entrenador se li presenten dos interrogants. Un és el de Moussa Diagné, que també acabava lesionat el partit amb el Darussafaka. L’altre dubte és el d’Andrew Albicy, que va caure lesionat a París davant el Levallois Metropolitans i que s’ha perdut els enfrontaments amb el RETAbet Bilbao i el conjunt d’Istanbul.