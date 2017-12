Els pressupostos de la Seu inclouen un nou CAP

Els pressupostos que va presentar ahir l’equip de govern (PDeCAT) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell contemplen una partida per a la construcció d’un nou CAP i l’ampliació de l’àrea sociosanitària del Sant Hospital. Són dues inversions que rebrà la ciutat de cara a l’any vinent de la Generalitat i la Diputació. Els pressupostos també inclouen partides per reformar el carrer Bellavista i Escorxador i la plaça Moreres i per allargar el carrer Circumval·lació per connectar-lo directament amb la carretera N-260, segons informa RàdioSeu. A més, també aborda la reforma de la plaça de l’Arbre de Castellciutat i destina 100.000 euros per al pla de camins i una altra partida de la mateixa quantitat per als pressupostos participatius.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va donar a conèixer uns pressupostos que considera que recuperen l’aposta per a la inversió i mantenen la priorització de la cohesió de la ciutat, els serveis socials i les polítiques d’igualtat, infància, joventut i gent gran. De fet, els comptes ascendeixen a més de 16 milions d’euros, la xifra més alta des dels pressupostos del 2010. Batalla va destacar que en els últims anys s’han posat els esforços en endreçar la ciutat i especialment la urbanització de la plaça Joan Sansa, que es va inaugurar aquest any. Tot i que l’aprovació encara no està garantida, Batalla va demanar a la resta de grups parlamentaris que hi donin suport «pel bé de la ciutat», tenint en compte la inversió que s’hi contempla.



El tinent d’alcalde d’Hisenda i Urbanisme, Jesús Fierro, va detallar que del pressupost total, el que correspon a l’Ajuntament és d’uns 13,8 milions d’euros. Com a novetat, aquesta xifra també inclou per primera vegada les partides del patronat de l’emissora municipal, que incloïa la festa major. La resta de partides corresponen al Parc del Segre, que té una previsió d’1,6 milions d’euros, HIULS, amb uns 580.000 euros i Turisme Seu, amb 630.000.