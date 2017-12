DA estudia modificar les cotitzacions a la CASS segons els recursos de cada ciutadà

L a reforma sanitària amb la problemàtica de les pensions com a eix problemàtic principal és un dels aspectes que més preocupen al partit de la majoria i en el qual estan dedicant més esforços. Així ho va assegurar el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, que reconeix que les mesures proposades per la CASS «es poden interpretar com a retallades» però que «cal ajustaments per fer viable el sistema a llarg termini». Una de les possibilitats que sembla impossible d’evitar és que més tard o més d’hora s’hauran de tornar a apujar les cotitzacions. Des del seu punt de vista, però, «cal intentar que les retallades o les sobrecàrregues afectin el menys possible al ciutadà» i per això proposa que «es distribueixin de manera diferent en funció dels recursos de cadascun». «Es tractaria d’intentar aconseguir que la gent que disposa de menys recursos es vegi menys afectada per uns costos en matèria de finançament de les pensions», va afirmar. I per aconseguir-ho, va afegir, DA està estudiant la possibilitat de regular el percentatge a cotitzar segons els recursos de cada contribuent.



Amb tot, Baró va deixar clar que per revertir la situació del sistema sanitari i el futur de les pensions no n’hi haurà prou amb una mesura. En aquest sentit, va exposar que també es treballa amb la proposta d’allargar la jubilació i reconeix que, en aquest cas, «afectaria a tothom per igual». Pel que fa a les altres accions proposades per la CASS com ara augmentar el copagament en algunes prestacions o en productes farmacèutics o reduir les prestacions cobertes per la CASS en el cas de la logopèdia, la fisioteràpia i l’odontologia, Baró va comentar que encara s’estan analitzant.

Sense rèdit polític

Preguntat sobre la necessitat d’implementar aquests mesures el més aviat possible tal com alerta la CASS, el president demòcrata va afirmar que «efectivament seria bo» implementar accions abans de finalitzar la legislatura, però va remarcar que primer «cal acabar de concretar les propostes». A parer del parlamentari, «el món no s’acaba i és un tema de prou calat com per calibrar-lo molt bé». «Val més acabar-ho de pensar bé i si no es pot fer aquest any que queda, fer-ho en la pròxima legislatura», va reflexionar.



Sobre les crítiques rebudes per part de l’oposició al·legant que DA no s’atreveix a tirar endavant la reforma per por de perdre vots de cara a les pròximes eleccions generals, Baró va deixar clar que «amb aquests sis anys llargs, hem demostrat que les polítiques que puguin tenir desgast electoral no ens fan por o no les defugim». I si fins ara no s’ha implementat, va agregar, «és perquè no acaba d’estar clara la proposta, que ha de ser equilibrada, no pas per un element de desgast electoral». «DA pateix segurament un cert desgast de l’acció continuada de Govern però no crec que sigui una força política poruga del desgast electoral», va opinar.



En aquesta línia, el conseller general va recordar que, tot i que cal acabar de completar la reforma sanitària, ja s’ha avançat força amb l’aprovació de la llei que estableix els drets i deures dels pacients i la història clínica compartida. Amb tot, va reconèixer que «és cert que és un tema que es va allargant des de l’anterior legislatura i que, per tant, caldria intentar, no sé si culminar, però sí avançar-hi de forma decidida», sobretot, va agregar, «des del punt de vista financer i de gestió, un dels aspectes més importants».