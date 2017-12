Baró reconeix que si el TC tomba la reforma comunal serà una «ensopegada política»

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, valora positivament que s’hagin aprovat les lleis de transferències i competències comunals i agraeix el suport que DA va rebre per part dels dos consellers exliberals que hi van votar a favor així com de la parlamentària independent, Sílvia Bonet. Amb tot, reconeix que el fet que la reforma hagi acabat al Tribunal Constitucional podria arribar a suposar un «problema» en el cas que la justícia dictaminés que és inconstitucional. «Seria un fracàs si les tombessin de forma absoluta», va deixar clar, tot afegint que «és un supòsit extrem que suposaria una ensopegada política».

El conseller considera que la reforma ja serà «positiva» si es manté la congelació de les transferències



Tot i així, el parlamentari té clar que «hi ha moltes opcions entre que les tombin íntegrament i que cap part es vegi afectada». Així, el demòcrata creu que el més probable és que «a partir de les resolucions del tribunal hi haurà d’haver alguna modificació però entenc que serà parcial». En aquest sentit va augurar que un dels «aspectes medul·lars» de la reforma com és «la congelació de la transferència, és a dir, fixar un topall màxim, es mantindrà, perquè crec que això no és objecte de recurs». «Només amb això ja es podria considerar positiva la modificació de les lleis», va sentenciar.

Aprovació "per la mínima"

Sobre les crítiques rebudes per part de l’oposició per aprovar una reforma de gran calat «per la mínima», Baró va apuntar que «el fet que les lleis estiguin al Constitucional s’ha de valorar com un element més de normalitat institucional». «Si els actors que poden interposar el recurs d’inconstitucionalitat tenen dubtes, crec que és una pràctica lícita i legítima que els formulin davant del Tribunal Constitucional».

La justícia encara està estudiant el recurs presentat per consellers liberals, socialdemòcrates i progressistes i es pronunciarà sobre la qüestió en breu. «Cal ser prudents i veure quina traducció pot tenir la resolució del tribunal però sigui quina sigui l’acceptarem», va explicar el president del grup demòcrata.