Debutants al Dakar

La presència andorrana al Ral·li Dakar és un fet habitual en cada edició. Ja sigui com a pilots o formant part com a components dels equips i d’assistència, sempre hi són presents. En aquesta ocasió hi haurà dues que hi debuten. Les germanes Margot i Alexia Llobera s’estrenen al raid més prestigiós del planeta formant part d’equips importants de la caravana.

La Margot formarà part de l’assistència de l’Himoinsa Team, que el conformen Gerard Farrés, tercer a l’edició passada; Ivan Cervantes, quatre cops campió del món d’enduro; Rosa Romero, participant en set edicions; Dani Oliveras, campió del món de trial 125cc; i Marc Solà, que hi participa per tercer cop. «Em tocarà fer de tot, des de desmuntar tendes i muntar-les abans que els pilots arribin, a ajudar a fer els roadbooks del dia següent. Faré tot el que necessitin», assenyala l’andorrana, destacant que l’estructura de l’escuderia de la que formarà part. «L’equip humà que hi ha és increïble. És el gran secret que tenen, el que dona força a l’equip, a més de ser uns grans professionals», assegura, i està més que satisfeta per poder formar part de la prova sud-americana: «Encara no m’ho crec. És un somni».

És pilot d’enduro i amb 21 anys pensa en repetir l’experiència al Dakar. No només en com a assistència, sinó també com a participant. Espera fer-ho possible «en quatre anys. Són moltes hores en moto les que necessito i s’ha de tenir un físic imponent, perquè són molts dies de competició i s’ha de saber de mecànica i roadbook, perquè si et perds o tens una incidència en cursa tens un problema gros. Això et fa ser un pilot molt complert, ja que has de ser ràpid, però també has de controlar el roadbook, el comptaquilòmetres i les pedres que tens al davant». Per preparar-se «ara vull fer el salt i canviar de moto. L’any vinent ser molt competitiva en enduro i al 2019 fer la Baja Aragón».

La mateixa Romero i Laia Sanz són dos dels seus referents. «Cada vegada més dones competeixen en motos i s’està normalitzant, havent-hi diversos campionats de categoria femenina», i respecte als homes, «sobre la moto només hi ha la diferència en el físic, i això es pot treballar», exposa.

La seva germana Alexia, de 24 anys, serà enginyera de telemetria de l’equip Mini, on un dels pilots és Nani Roma, que aspira a adjudicar-se el tuareg daurat. S’encarregarà de controlar tots els paràmetres del vehicle tenint en compte el que mostrin els sensors que es troben al cotxe per a que es trobi en les millors condicions per afrontar la següent etapa.

Jané continua a l’assistència del Pedregà Team

Els últims dos anys va ser al Dakar com a assistència de Cristian España. Aquest cop no ho farà del pilot andorrà, però Blai Jané continua al Pedregà Team amb funcions logístiques. «L’experiència adquirida aquests anys em serveix per poder contribuir dins l’equip, perquè cada etapa és diferent i afrontes nous reptes», indica Jané, que valora tornar a tenir l’oportunitat de formar part del raid: «Fer un Dakar és una forma de vida, on et trobes situacions complicades per l’entorn. Afrontes exigències que treuen la part més bona d’un mateix, com la polivalència, gratitud i solidaritat; però també la negativa per la falta de descans i dormir en condicions dolentes, que fan que a mida que van passant els dies afecti al teu caràcter».

España atacarà a Bolívia per millorar posicions a la general

Repeteix experiència. Cristian España torna al Dakar i en aquesta ocasió ho fa com a pilot oficial de Gas Gas, amb qui espera millorar encara més les seves prestacions per ser al podi final de Còrdova i obtenir un resultat destacat, millorant les seves presències anteriors.

Està en un «projecte important i ambiciós», indica España, juntament amb Jonathan Barragán i Johnny Aubert. «Formo part d’un equip molt humà, amb bons pilots amb els quals puc aprendre moltíssim, però també puc aportar molt. L’equip des d’un principi em va dir que des de la meva experiència els ensenyés tot el que havia viscut en els meus dos últims Dakar i que faci el que he fet fins ara, pujar-me a la moto, disfrutar i sobretot portar aquesta marca fins el final. És la premisa que tinc», assegura.

A la passada edició va concloure a la 21a plaça de la general i va guanyar la categoria marató, on ja no hi serà al formar part d’un equip oficial. En aquesta ocasió «l’objectiu és acabar, però el que vull és millorar el que vaig aconseguir aquest any 2017» i lluitarà per estar «el més amunt possible». Arriba en òptimes condicions. «Vaig molt més fort i la navegació la porto millor. Vaig més ràpid i segur», comptant amb una màquina «fiable», ja que «l’equip ha fet un esforç per tenir la millor moto». Aquest serà «un Dakar dur, però per poder disfrutar», i l’estratègia la té clara: «El meu atac serà a Bolívia, on em sento molt còmode pel meu país perquè estic acostumat a l’alçada, amb tres etapes a 4.500 metres, amb un terreny on em sento a gust amb més pedra i fang». Al recorregut es trobarà amb sis etapes amb les dunes com a protagonistes. «No és el meu fort», però tractarà de superar-les de la millor manera.