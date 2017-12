La setena planta de l’hotel President s’incendia sense deixar ferits

Incendi sense ferits a l’hotel President d’Andorra la Vella, ubicat al número 42 de l’avinguda de Santa Coloma. Al final, va ser ensurt que no va suposar, aquesta nit, cap dany greu. El cos de Bombers va rebre l’alerta aproximadament a les 20.50h i quatre unitats amb un total de 13 efectius es van desplaçar al lloc dels fets ràpidament. La intervenció dels bombers va ser breu i en pocs minuts es va tenir el foc controlat. A les 21.00h, l’incendi ja estava apagat, tot i que encara es veia el fum a la setena planta de l’establiment hoteler d’on van començar a sorgir les flames.



Per motius de seguretat, es va desallotjar l’edifici i els hostes no van poder tornar-hi a entrar fins que el foc va quedar extingit del tot. Els bombers no van saber dir les causes de l’incendi, que encara s’estan investigant. La zona on es va originar va ser a la planta on hi ha el jacuzzi, on hi hauria hagut un problema elèctric amb el funcionament de la sauna, que havia pres foc i s’havia estès per tota la sala. Els danys materials van ser molt localitzats ja que no van afectar la resta de l’hotel. Tot i això, fonts dels bombers van aclarir abans que EL PERIÒDIC tanqués edició que encara no se sabia del cert tots els materials de la sala que havien patit danys per culpa de les flames.