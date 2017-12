Suïssa no admet el recurs que manté la renda variable bloquejada

El Tribunal Administratiu Federal de Suïssa ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per diversos clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) contra la decisió del supervisor bancari suís (Finma) del 13 de març passat que reconeixia el procés de resolució de l’entitat bancària i s’habilitava a l’AREB a repatriar els 500 milions d’euros retinguts a Crédit Suisse, segons un comunicat emès ahir per l’agència andorrana. Els afectats havien presentat un recurs demanant que no es reconegués l’AREB com a titular dels comptes atrapats i mantenia els actius de clients de BPA i Vall Banc atrapats.



L’autoritat judicial suïssa ha rebutjat el recurs per una qüestió de forma i no de fons. Segons argumenta el tribunal suís, els recurrents no poden apel·lar directament la llei federal bancària suïssa, ja que només s’aplica als creditors domiciliats a Suïssa o als creditors que es beneficies d’una obligació al mateix país.



Així mateix, afegeix que els afectats no poden beneficiar-se d’un dret il·limitat d’accés a la justícia tenint en compte que no tenen un interès suficient per recórrer contra la decisió del Finma i que la seva objecció no està estretament relacionada amb Suïssa, sinó que el centre del problema és Andorra. En aquest sentit, el tribunal recorda que els recurrents poden presentar les seves reclamacions directament a Andorra contra BPA, com ja ho han fet.



Amb tot, cal tenir en compte que la decisió del tribunal suís no és ferma, ja que els interessats tenen ara un termini de trenta dies a comptar del 2 de gener per interposar recurs d’apel·lació davant el tribunal suprem de Suïssa.



A efectes pràctics, que el Finma hagués reconegut el procés de resolució de l’AREB i l’habilités per a reclamar la renda variable bloquejada suposava que a la data d’entrada en vigor de la decisió, prevista pel 13 d’abril, l’ens andorrà pogués reclamar a Crédit Suisse que retornés els 500 milions d’euros en renda variable bloquejats que pertanyen tant a clients de Vall Banc com de BPA. L’interposició d’accions legals a la justícia suïssa, però, va tornar a bloquejar novament els actius a suïssa.



Els clients amb renda variable es troben amb la situació de bloqueig des de la intervenció de BPA, el març del 2015, arran de la nota del Fincen, que va acabar amb la nacionalització de l’entitat bancària. A hores d’ara, la repatriació d’aquests actius no té encara data fixada.