Viladrich, nou entrenador de l’FC Andorra

L’FC Andorra començarà l’any amb nou entrenador. Candi Viladrich dirigirà l’equip fins a final de temporada després que les dues parts tanquessin l’acord. El seu era un dels noms que a inici de curs ja havia estat sobre la taula de la junta directiva tricolor, però en aquella ocasió no es va poder concretar.

Un cop es va confirmar la marxa de Marc Castellsagué, el club va tenir l’oferiment de diversos tècnics, però finalment es va decidir pel de Solsona, que havia estat un dels aspirants a ocupar la banqueta l’estiu passat. «Era una de les opcions que teníem a principi de temporada, però per una sèrie de circumstàncies no es va poder tancar», assegura el president de l’FC Andorra, Albert Ferré. Per decidir-se «buscàvem un entrenador que sigui molt proper als jugadors i que estigui en consonància amb la filosofia del club. Creiem que ell ho compleix», i a més «coneix als jugadors i aquest és un factor a tenir molt en compte» per no haver de començar de zero.

Ferré: «Buscàvem un entrenador que fos molt proper als jugadors i que estigués en consonància amb la filosofia del club» L'experiència de Viladrich a les banquetes és amb el CF Solsona, que va dirigir vàries temporades, assolint l'ascens a Segona Catalana. Que no hagi entrenat mai a la divisió «no crec que sigui un problema. No estem en una categoria que sigui l'elit del futbol i el més important és que sàpiga portar psicològicament al grup». Amb Castellsagué també van apostar amb un tècnic que no havia dirigit cap conjunt en una categoria similar, i que era la primera vegada que s'ocupava d'un equip sènior. Viladrich arriba acompanyat del seu germà Albert, que farà de segon entrenador. El fet de no viure al país i haver-se de desplaçar des de Solsona «no serà cap problema, no són massa quilòmetres».

Fitxatges

Els tècnics realitzaran el primer entrenament el 2 de gener. La primera plantilla compta amb 16 efectius després de les lesions de llarga durada de Jordi Alàez i Marc Pujol. L’opció de reforçar la plantilla ara no queda descartada: «S’ha parlat d’alguna possibilitat, però no hi ha res concretat». Tot, per complir amb les expectatives que es presenten aquest curs. «L’objectiu clar és mantenir-se i com abans ho aconseguim millor. Estem en la bona línia i si continuem així no tindrem problemes per assolir-ho», assenyala Ferré.