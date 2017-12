Del tot condicionats

Quin final d’any del BC MoraBanc Andorra. De mica en mica ha anat perdent efectius a causa de les lesions. Avui juga a Santiago de Compostel·la a la pista del Monbus Obradoiro, en un duel de la màxima importància de cara a la classificació per a la Copa del Rei, ja que els gallecs estan marcant el tall. Amb la baixa coneguda de Karnowski, es presenta el dubte d’Albicy i Diagné.

«Tenim l’infermeria plena i és el que hi ha», es resigna a dir el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, destacant que aquesta temporada «som dels equips que més problemes ha tingut en aquesta competició des de l’inici. Sempre havíem parlat d’una plantilla de dotze i no l’hem tingut mai, però tampoc és res estrany». Burjanadze, Coperland i Karnowski no podran tornar fins al febrer. Albicy entrenava ahir per primer cop des que va lesionar-se a París el passat 20 de desembre, mentre que Diagné continua tenint molèsties sorgides al partit de dimecres contra el Darussafaka Istanbul, però entra a la convocatòria, igual que el base francès. Tots dos són dubte.

Opció de fitxar

Tenir tres efectius menys durant el mes vinent fa pensar en aprofitar l’oportunitat de reforçar la plantilla. «Sempre estem atents al mercat però nosaltres no som cap tauró que pugui ni triar, ni fitxar, ni tenim els calers per llançar-los. Veurem si hi ha l’opció, assenyala Peñarroya. La classificació per a la Copa és «una il·lusió que tenim tots i que tenen cinc o sis equips que es quedaran fora. Tenim ganes de lluitar i arribar a les dues últimes jornades amb opcions, però també hi ha altres problemes i primer és preparar el partit el millor possible i amb el convenciment de fer les coses bé per treure profit d’una visita molt complicada». Amb tot plegat, «prou feina tenim per preparar el partit amb tot el que ens està passant. Juguem davant un rival que està fent una molt bona temporada, que va davant nostre, que a casa seva tenen una atmosfera especial i que coneixem, amb jugadors molt importants que estic convençut que molts d’ells l’any que ve estaran en equips d’Eurolliga». Davant tindran un rival que «juga un bàsquet ofensiu una mica diferent a la resta d’equips de la competició perquè són molt dinàmics, amb molt moviment».

Peñarroya: «Sempre havíem parlat d'una plantilla de dotze i no l'hem tingut mai, però tampoc és res estrany» Amb el malaurat protagonisme de les lesions, el MoraBanc es desplaçava ahir cap a Galícia. Davant la circumstància dels problemes físics «ens hem d'ajudar els uns als altres fent el que calgui», assegura John Shurna, que per l'experiència acumulada és conscient que «les lesions són part del nostre esport i en una temporada sempre n'hi ha. En aquestes situacions s'ha de fer un pas endavant i estar junts com a equip. Hem de trobar la manera de guanyar en aquestes circumstàncies».

El de Santiago de Compostel·la «és un partit important per a nosaltres, davant un rival complicat», exposa l’estatunidenc, que suposa «és un gran desafiament. Haurem de jugar dur per guanyar en aquesta pista, on haurem de ser molt competitius per vèncer. L’Obradoiro està fent una molt bona temporada i així ho demostra la seva classificació. És difícil jugar a casa seva», i per tractar de vèncer «defensivament haurem d’estar forts i intentar aturar el seu llançament. També haurem d’estar bé en el rebot i ofensivament, tot i els lesionats que tenim, ajustar-nos a les fortaleses que tenim i millorar l’esforç com a equip».

Shurna: «En aquestes situacions s'ha de fer un pas endavant i estar junts com a equip. Hem de trobar la manera de guanyar» L'Obradoiro després d'un inici de temporada fulgurant, acumula quatre derrotes seguides. Per trencar la dinàmica «en l'aspecte defensiu hem de millorar», afirma l'entrenador gallec, Moncho Fernández. Del MoraBanc destaca que «és un equip anotador», que tot i els canvis que ha tingut respecte a la plantilla del curs passat, «la filosofia de joc és la mateixa interpretada per altres jugadors».

Visita del cap de Govern

Ahir abans d'iniciar el desplaçament la plantilla i el cos tècnic del MoraBanc va rebre la visita del cap del Govern, Antoni Martí, que els va donar tot el seu suport per sumar la victòria a l'últim partit de l'any.