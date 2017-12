S’esfondra un edifici i la gent queda atrapada entre les runes. És llavors quan entra en acció el Grup de Rescat d’Enderrocs (GRE) dels Bombers que tenen la difícil tasca de treure gent de sota les pedres.



Per això, tenen un camió preparat per aquestes ocasions on es pot trobar de tot: des de lliteres, fustes per apuntalar, sistemes de cordes o perforadores.

Marc Rogé, cap de la Unitat i Conseller Tècnic, destaca que les primeres hores són vitals. Per això, el més important és «localitzar i extreure la víctima el més aviat possible». Per aquest motiu, també treballen braç a braç amb unitats canines, que tenen com a missió rastrejar el terreny per localitzar possibles ferits. A més, també actuen amb les infermeres del cos i, normalment, amb el servei medicalitzat del Servei Urgent Mèdic (SUM). «Molts cops som els primers en arribar», assenyala Rogé.

En quins casos poden actuar? Doncs bé, el GRE està pensat per si algun dia hi ha un terratrèmol al país. «Andora està entre dos falles sísmiques», explica Marc Rogé. Segons diversos estudis sísmics, es preveu que en el Principat hi hagi un terratrèmol aviat, indica Rogé. «No s’ha d’espantar a la gent. Això podria passar en dos anys com en tres dècades, però cal estar preparats», puntualitza el bomber del GRE.

Rescats reals

Encara que la missió principal sigui estar preparat per possibles sismes, la realitat, però, és que també han hagut de treballar en casos de gravetat com és l’esfondrament del túnel del Dos Valires, quan s’estava construint. Rogé confessa que és un dels casos que més l’ha impactat dels quals ha hagut d’actuar. L’accident, que va tenir lloc el 2009, va acabar amb cinc operaris morts i sis ferits.



A més, destaca Rogé, treballen constantment amb cooperació amb cossos d’altres països.



En aquest sentit, els efectius d’Andorra van col·laborar amb les forces de seguretat franceses en accident del 2013, en el qual es van veure implicats un tren i un bus que venia del Principat i anava a França. El bus trasllada a quinze persones amb discapacitat que havien vingut a Andorra. Tot i que l’accident va tenir lloc a l’Ospitalet, el GRE va ajudar a rescatar vides.



Així doncs, aquesta unitat ha d’estar preparada per actuar en qualsevol cas. És per això que aquest grup, que està compost per 13 efectius, sempre està en constant formació. En aquest context, cada mes fan una pràctica de vuit hores, mentre que dos cop a l’any van a fer formació a l’estranger: una a França i l’altra a Osca.



«En el cas que el grup tingui la necessitat d’actuar en un cas, ha d’estar molt entrenat i preparat per intervenir en situacions reals», sentencia Rogé.