Viatge de conte i jocs

El darrer cap de setmana del Poblet de Nadal de la capital estarà carregat de teatre i jocs. Una de les activitats lúdiques vindrà de la mà de la companyia Tombs Creatius que avui de 12.00 a 15.00 hores farà transportar els nens al conte L’estrany viatge del senyor Tonet. Aquest serà el fil conductor d’uns jocs educatius que la companyia oferirà pels més menuts de la casa, segons un comunicat del Comú d’Andorra la Vella. Així doncs, els infants podran descobrir la vida d’aquest personatge a través de jocs antics i en desús construïts amb fusta, palets o mobles antics.



Un altre dels plats forts del cap de setmana serà l’espectacle d’El Carrilló, de la companyia La Tal. Aquesta és la segona vegada que l’entitat presenta la funció a Andorra la Vella i dins del Poblet de Nadal. La primera ocasió, que va ser el 2 de desembre, va ser un èxit i va aplegar més d’un centenar de persones. Ara, l’obra es tornarà a representar avui a la plaça del Poble a les 18.30 hores. Amb un toc d’humor i sense parlar, els seus personatges explicaran diferents històries als assistents.



Aquest darrer cap de setmana, també romandran oberts altres dels principals atractius pels nens del Poblet de Nadal com són l’Espai Frozen Una aventura d’Olaf; la Pista de Patinatge i el Tobogan Gegant; així com l’oficina màgica de Correus on els nens poden entregar als menairons les seves cartes per Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.