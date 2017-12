L’Alt Urgell i la Cerdanya registren fer ple per Cap d’Any

Les cases i hotels de turisme rural de l’Alt Urgell i la Cerdanya, com també les de la resta del Pirineu, arriben a la plena ocupació a efectes pràctics aquest pont de Cap d’Any. De fet, les darreres reserves que es van fer pels dies que es mouen del 30 de desembre al 2 de gener es van efectuar fa dos mesos, segons dades de l’Associació de Turisme Rural de l’Alt Urgell i la Cerdanya (TRAU). Tot plegat contribueix a tancar en positiu un any en què s’ha registrat una tendència a l’alça respecte als anteriors, amb una ocupació mitjana d’entre el 75 i el 80% durant els ponts festius i els períodes de vacances, gairebé el doble de les xifres registrades durant la crisi econòmica, segons Ràdio Seu.



L’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya sumen més de 1.600 places d’allotjament rural, distribuïdes per uns 400 establiments que estan adherits a l’associació TRAU. Segons ha dit a l’ACN el president de TRAU, Josep Maria Troguet, durant la crisi «l’ocupació s’havia situat per sota del 50 i del 30 per cent». De cara als propers dotze mesos, s’espera poder mantenir les xifres d’enguany o, fins i tot, superar-les. De fet, els bons auguris per 2018 s’expliquen perquè alguns establiments com el seu, Cal Serni, que ofereix una quinzena de places, ja tenen reserves de cara a Setmana Santa.

La cerca de «tranquil·litat» i el contacte amb la natura continua sent la principal motivació del perfil de client de cases i hotels rurals.

Al conjunt del Pirineu, el ple als allotjaments rurals s’assolirà també durant el cap de setmana i fins al 2 de gener i ve precedit, segons dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, per la previsió d’un registre mitjà d’ocupació del 80 per centre des de Sant Esteve al 29 de desembre, sent l’opció del turisme rural la més alta, seguida pels hotels (65%) i els bungalous (60%). A partir de dimecres vinent i fins al diumenge 7, es preveu que l’ocupació pugui baixar fins a unes xifres d’entre el 40% i el 75%, segons la modalitat d’allotjament i la zona.