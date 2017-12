Càstigs més durs per als menors que reiterin delictes de drogues

El Govern està treballant en la modificació de la llei de menors per endurir els càstigs en cas de consum i venda de droga il·legal. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que la normativa es podria començar a aplicar abans d’acabar la legislatura. «Si no està abans en marxa, com a mínim estarà molt avançada», va aclarir el ministre. La novetat de la proposta és que preveu sancions o penes més estrictes per als casos més greus i en concret per als joves reincidents, és a dir, els que ja els han enxampat més d’una vegada consumint o venent substàncies estupefaents.

«L’any que ve hi haurà reforços policials a llocs sensibles com parcs o a les entrades de les escoles»



El canvi legislatiu per dificultar el mercadeig de drogues entre menors d’edat és una de les demandes de l’associació Fills d’Andorra, formada per famílies amb fills amb problemes de convivència i addiccions. L’entitat celebra la iniciativa del Govern però encara demana una llei més rígida que redueixi l’edat penal dels 18 als 16 anys. «Molts dels que venen droga comencen a fer-ho quan són menors i volem que no puguin lliurar-se de les seves responsabilitats davant la justícia tan fàcilment», va apuntar Xavier Panadès, integrant de l’associació sense ànim de lucre. Per la seva banda, Espot prefereix mantenir el límit dels 18 anys i insisteix que els residents ja responen pels seus propis actes des dels 12 anys, tot i que amb unes garanties reforçades pel fet de ser menors. «No ho resoldrem canviant l’edat, sinó imposant mesures més coercitives en casos de reiteració», va afirmar el ministre. Els casos menys greus s’abordarien amb mesures educatives i de sensibilització.

Un centre en marxa el 2018

Un altre dels reclams de Fills d’Andorra és la construcció d’un centre residencial d’educació intensiva per a joves del país amb problemes de drogodependència. Fins ara, les persones que necessiten tractament per desintoxicar-se s’han de desplaçar a Catalunya, on hi ha unitats especialitzades, però a partir de l’any vinent, podrien optar per l’ingrés al Principat. Espot va avançar que el pressupost del 2018, que encara s’ha d’aprovar, compta amb partides destinades a la creació de l’esperat centre.



«La prioritat és trobar un espai ja construït, però és difícil perquè ha de ser de grans dimensions i complir amb requisits molt específics», va assenyalar Espot. El Govern ja té sobre la taula diverses possibilitats d’infraestructures on ubicar la clínica, tot i que encara «no hi ha res tancat». Si es trobés un edifici adequat ja construït, l’any que ve ja hi podrien ingressar els primers joves, segons va afirmar el titular de la cartera d’Afers Socials.

En cas que s’hagués d’edificar de zero en un terreny llogat o de propietat pública, Espot va admetre que el centre «no podria entrar en funcionament el 2018». En tot cas, el demòcrata va voler reafirmar que el compromís del Govern amb el nou centre «segueix vigent» perquè és una «necessitat» i «ajudarà a reduir el consum i a la prevenció».

Consum zero

El consum zero de drogues és la gran fita de Fills d’Andorra. Panadès va reconèixer que és un objectiu difícilment assolible, però va subratllar la importància d’emprendre mesures per reduir al mínim la xacra de la droga al país, on malgrat el consum de tot estupefaent il·legal està penat al Codi Penal, es fa la vista grossa amb el consum propi de marihuana i haixix quan les quantitats són menors de 100 grams, segons fonts de la Policia.

Panadès també voldria que s’endurissin els càstigs per passar drogues per la frontera. «No s’ha de permetre l’entrada ni d’un gram», va afirmar Panadès, que fa dues setmanes es va reunir amb representants del cos policial per exposar les inquietuds del col·lectiu de pares i mares. «Després de les festes de Nadal ens posarem mans a l’obra en l’elaboració en aprofundiment de les propostes de canvis legislatius que volem presentar als diversos grups polítics», va dir Panadès, que de moment ja s’ha reunit amb el Partit Socialdemòcrata (PS). «Es van interessar pel nostre problema, però s’ha d’esperar a tenir les propostes fermes del tot», va afegir. Panadès va voler destacar la «bona rebuda» de les iniciatives de Fills d’Andorra per part de la Policia, com del PS i del Departament d’Afers Socials del Govern.

Més efectius

Una de les maneres més directes d’evitar la compra-venda de drogues és anar a l’arrel del problema i trobar les xarxes de distribució. L’altra, és la intervenció de patrulles policials en zones susceptibles d’atreure joves amb intenció de consumir. Davant la queixa de Fills d’Andorra per una falta d’efectius que controlin aquestes àrees més conflictives, el Govern preveu reforçar les patrulles amb una nova fornada de 35 efectius que ara estan en període de formació. «L’any que ve hi haurà més vigilància a llocs sensibles, com ara els parcs o les sortides de les escoles», va assegurar el ministre.