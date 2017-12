El pressupost de la capital per al 2018 és un 24% superior

La sessió de comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir un pressupost per al 2018 de 46,5 milions d’euros, un 24% més alt que el del 2017. Els comptes es van aprovar amb els vots en contra de tota l’oposició, que va ser sobretot crítica amb el projecte estrella de l’any, l’embelliment de l’avinguda Meritxell, que costarà un total de nou milions d’euros i que, per l’any vinent, compta amb una partida pressupostària de cinc milions. Dolors Carmona, del Partit Socialdemòcrata + Independents, va reiterar el seu descontentament cap a la inversió «desproporcionada» per a la millora viària de l’eix comercial. «Aquestes no són les nostres prioritats. Una inversió tan significativa perjudica altres zones, com la Margineda, Bonavista o Prada Ramon, que també mereixen la nostra atenció», va afirmar Carmona, que va recordar que els ciutadans no viuen a l’avinguda Meritxell sinó arreu de la parròquia.



La cònsol major del comú, Conxita Marsol, va argumentar que els serveis i el comerç són el motor d’Andorra la Vella i que des del comú l’han de seguir potenciant. A més, va aclarir que les inversions en reformes de dimensions semblants a les de l’avinguda Meritxell impulsades des d’altres parròquies presentaven números semblants als que el comú va aprovar ahir.



Pel que fa al total de les inversions contemplades al pressupost aprovat, s’incrementen en un 123% respecte l’any passat i se situen als 14,38 milions d’euros. Els altres projectes als quals s’ha destinat partides són, entre d’altres, la remodelació de l’avinguda Príncep Benlloch i de la façana del Centre esportiu dels Serradells. També s’invertiran 400.000 euros en panells digitalitzats que indiquin les places d’aparcament que hi ha disponibles a la parròquia i el mateix import servirà per continuar allargant la xarxa separativa d’aigües a Santa Coloma.



Durant el 2018, s’iniciarà el projecte d’ampliació del carrer Doctor Vilanova com un dels accessos principals d’entrada al centre urbà i es durà a terme l’embelliment i condicionament dels carrers de la Vall i del Puial i de les places Sant Esteve i Monjó. A més, es destinarà una partida de 245.000 euros al projecte de reforma i millora del Teatre Comunal.

La participació en l’elaboració dels pressupostos també va generar tensió entre els consellers de la minoria socialdemòcrata i liberal. Jordi Minguillon, de Coalició d’Independents (Cd’I) + Liberals d’Andorra, va lamentar no haver pogut aportar res als comptes i va assegurar que s’ha «menystingut» l’opinió de la minoria al comú i els ciutadans que representen.