Una unitat pel ràfting

«Els nous reptes impliquen noves respostes», així de contundent va ser Jordi Farré, director adjunt del cos de Bombers, que va explicar que s’estan preparant per actuar en el ràfting.



Sant Julià ha engegat un projecte per poder fer un circuit d’aigües braves en el Principat, un esport que mai s’havia practicat en el país i, per la qual cosa, no es requerien efectius al respecte. Però la realitat és canviant i amb aquesta iniciativa sobre la taula, el cos de Bombers ja es comença a preparar per assumir possibles rescats que es produeixin al riu arran d’aquest esport de risc. Segons Farré, el cos «ha de començar a pensar en els nous riscos» que pot comportar aquesta activitat i, de retruc, estar preparats i formats al respecte. «Per nosaltres és un nou risc, un nou marc, doncs ens hem de formar», precisa Farré.

En aquesta línia, ressalta que això comporta comprar un material específic per aquestes actuacions, formar els bombers amb la finalitat d’ estar a punt per si han d’actuar en qualsevol moment.

Farré ressalta que els efectius han d’adaptar-se els nous reptes i donar-los respostes

Farré assenyala que aquest tipus d’instrucció ja existeix i, en concret, es diu: formació de rescat en aigües braves. Aquesta es pot realitzar a França o al Parc del Segre, on hi ha les instal·lacions olímpiques dels Jocs de Barcelona 92.

El director adjunt, però, manifesta que de moment es desconeix qui seran els efectius que es dedicaran a aquesta tasca. Actualment, al Principat existeix una Unitat Subaquàtica, en la que hi ha bombers preparats per actuar en llacs i rius. Ara bé, Farré reconeix que són tipus d’aigua diferent. És per això, que estan valorant si són els mateixos bombers d’aquesta unitat els que actuaran també en aigües braves o bé es crearà un grup propi per aquesta missió. Ara bé, tot i això, el conjunt dels agents del cos estaran entrenats per actuar davant un possible accident en el ràfting. «La bàsica es donarà a tots els bombers generalistes, de la mateixa manera que tots els efectius de guàrdia saben fer ràpel o tenen una formació física específica per si han d’anar a un incendi forestal», puntualitza.

Unitat subaquàtica

Actualment, en el Principat ja existeix una unitat que treballa en medi aquàtic. La seva missió és rescatar vides humanes o animals en llacs o rius.



Malgrat això, Farré reconeix que normalment quan s’activa aquest cos «és perquè hi ha un cadàver». Per exemple, un animal que s’ha mort a l’estany de Cabana Sorda i, llavors, no el poden deixar que es podreixi. «Molts estanys serveixen aigua als dipòsits comunals», recorda Farré. Els efectius arriben fins al lloc de l’accident amb helicòpter, un cop allà se submergeixen, lliguen a l’animal amb cordes i l’extreuen. H