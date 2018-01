Bones perspectives d’hivern per als esports blancs

Malgrat algun episodi de vent, les nevades durant el mes de desembre han millorat les condicions per als esports sobre neu i tant Grandvalira com Vallnord encaren amb optimisme el que queda de temporada d’hivern i, concretament, els dies que falten fins arribar a Reis, un període en què s’estima que l’afluència de turistes i esquiadors vagi en augment. De fet, Grandvalira ja considera «molt positiu» el ritme de reserves fins ara, molt similar al de l’any passat en aquestes èpoques. Respecte l’hivern anterior, des de Grandvalira asseguren que les condicions climatològiques han estat més òptimes aquest any que durant el darrer, pel fet que ha nevat més i més seguit. Això ha fet que caigués més de mig metre de neu, amb una mínima de 65 centímetres de gruix i una màxima de 85.



Mentre l’any passat, Grandvalira va començar obrint 140 quilòmetres dels 210 de què disposa en total, i va seguir obrint-ne més al llarg de la temporada, durant aquest any, la previsió era de 175 quilòmetres oberts. Granvalira informa que s’està seguint la mateixa tendència i s’estima que es vagin obrint més pistes a mesura que passin els dies. Els gairebé 180 quilòmetres oberts corresponen a unes 116 pistes diferents de les 127 que gestiona en total Grandvalira. Davant la previsió que nevi durant els dies abans de Reis, des de Grandvalira són clars: «Benvinguda la neu».

Totes les pistes obertes a Vallnord

Les bones perspectives a Vallnord també es mantenen intactes davant un tancament d’any amb el 100% de pistes obertes i 30 centímetres de neu nova. Amb tots els dominis esquiables –Pal Arinsal i Vallnord– i les instal·lacions obertes, es preveu que el que queda de temporada segueixi la mateixa línia. Segons un comunicat de Vallnord, s’esperen gruixos de més de 40 centímetres per als propers dies.