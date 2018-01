L’espai l’Aparador reconverteix estris en objectes d’art

D’estris a objectes artístics. Un total de 25 artistes del Pirineu han participat en el muntatge d’una exposició que reconverteix estalvis en objectes diversos, com una tortuga, una baldufa, un barret o un ocell, segons expliquen des de RàdioSeu. La mostra, titulada Els estalvis d’en Mallol, es podrà visitar fins al dia 27 de febrer i inclou una trentena de peces dissenyades per artistes de la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i el Pirineu. En l’exposició hi participen Noelia Abollo, Teresa Gutiérrez, Ramon Berga, Albert Galindo, Adrià Ventura, Bernat Manresa, Ricard Lobo, Carme Ruiz, Alfons Valdés, Míriam Martínez, Salvador Albanell, Núria Riart, Josep Travé, Anna Rius, Elisa Farré, Jaume Rovira, Montserrat Altimiras, Nico de Winter, Salvador Maura, Joan Canal, Mrcè Rius, Josep Maria Moreu i Frederique Renuit.



Les obres que s’hi exposen tracten temàtiques molt diverses, com el pas del temps, l’arqueologia, la llibertat, També s’hi inclouen peces vinculades amb la natura i paisatges, com l’objecte titulat Mississipi o un altre que s’anomena Lluna negra buscant la llum. Altres objectes faran referència al Sol i a figures de castellers, com el que presenta Galindo, titulat 4 de 1 amb feltre.



La mostra es podrà veure al número 1 de la plaça del Carme, a la Seu d’Urgell. L’Aparador. Espai d’art al carrer impulsa exposicions tant individuals com col·lectives i múltiples instal·lacions i performances artístiques. Una de les últimes exposicions que s’han promogut des d’aquesta entitat és la titulada Impressions plàstiques, formada per diverses pintures fetes per l’artista Carmen Ruiz, que va exposar les obres a principis d’octubre.



Altres mostres artístiques que s’han dut a terme a l’espai d’art de l’Aparador durant el 2017 és la que va dissenyar el francès Jeremy Gaillard a l’estiu i la que va promoure l’artista rubinenc, Pepe Farrés, a l’abril, que va presentar la seva obra Músics centrada en el blues, el jazz i els clàssics de la història de la música.