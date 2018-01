Activitat intensa de Lescano a Sud-amèrica i el Mediterrani

Un altre any Marcel Lescano tornarà a tenir un calendari ple de regates. En aquesta ocasió no només estarà en algunes de les més destacades del Mediterrani, com és habitual, sinó també de Sud-amèrica, participant a l’esdeveniment més important d’aquelles latituds.

Participarà per primera vegada a la Rolex Circuit Atlàntic Sud, que arrencarà a Buenos Aires el 13 de gener per desplaçar-se cap a Punta del Este, on es realitzaran regates fins el dia 20. Estarà a bord del Too Match, un Match 42 d’Álvaro Medali, competint en la classe ORC Club. «L’objectiu que ens posem és el d’estar al davant de la flota, entre els cinc primers», assenyala Lescano, que realitzarà funcions de trimmer a l’spinnaker, major o gènova. En aquest esdeveniment participen els millors equips i embarcacions de Sud-amèrica.

Copa del Rei, Trofeu Comte de Godó i SM la Reina són les proves més properes on hi tornarà a ser

Després d’aquesta experiència tornarà a Europa per competir al Mediterrani en les regates on ha pres part els darrers anys. Ho farà amb l’Audax, el TP 52 de Pablo Garriga i Toni Guiu. La competició més destacada on hi seran presents serà de nou la Copa del Rei, que es desenvoluparà a Palma de Mallorca del 24 de juliol al 4 d’agost. Altres cites importants del calendari seran el Trofeu Comte de Godó a Barcelona (24-27 de maig) i el Trofeu SM la Reina a València.

Al llarg de l’any també competiran en altres proves com el Campionat de Catalunya de creuers i la Interclubs. «Mantenim la mateixa tripulació des de fa tres anys i això és molt positiu per a l’entesa al vaixell, que ens permet navegar al màxim de les nostres possibilitats. Volem continuar defensant els llocs que vam aconseguir l’any passat, ja que vam guanyar moltes regates», indica Lescano.