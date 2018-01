Els ‘Vespres a pagès’ de la Casa Cristo traslladen els visitants als hiverns del segle XIX

En una època no tan, tan llunyana i en aquesta mateixa galàxia quan queia el sol no hi havia llum i l’aigua s’anava a buscar al riu o a la font. «Ara estem acostumats a que apretes un botó i tens llum, apretes un altre i tens aigua. Hi ha nens que no s’ho creuen que això fos diferent abans», explcia el responsable del Museu d’Encamp, Robert Lizarte, que també s’encarrega de guiar els petits grups que s’animen a pasar un Vespre a pagès.



«A part de ser una visita-museu, aquesta és una experiència sensorial», explica Lizarte. Pels que no la coneguin encara [vagin!], Casa Cristo és un habitatge del segle XIX que s’ha mantingut «igual com estava fa 100 anys:mobilitari, utensilis, un túnel del temps!», diu l’encampedà. «Ara que fa fred, faig esperar als visitants uns minuts fora perquè entrin i apreciïn la llar de foc [riu], fem el recorregut amb espelmes, que ho fa tot més entranyable i els transportem en el temps amb l’objectiu de fer-los reflexionar» sobre totes les comoditats que tenim avui en dia, però també del que hem perdut. «La visita acaba amb unes torrades al foc i fem una mica de gastronomia del país amb els embotits tradicionals, donja i bringuera», explica Lizarte.

Lizarte: «El 99% dels visitants són gent del país, ens en sentim orgullosos»

La visita dura més o menys una hora i es nota que el guia disfruta quan hi ha canalla: «Sempre t’hi entretens més i es pensen que aquestes coses són de pel·lícula, també reflexionen sobre l’ús de l’aigua que farien si haguéssin d’anar a bucar-la amb gibrell, de nit i a l’hivern».

Els grups són de 12 persones per vespre «la casa és petita i a més pots estar més per la gent i ho agraeixen», diu Lizarte. Si penseu apuntarvos-hi esteu atents a les convocatòries perquè les places volen i acostuma a haver llista d’espera. Per a aquest any el comú va programar dos visites al desembre, dos al gener (dies 13 i 27) i dos al febrer (dies 10 i 24). «El 99% dels visitants són gent del país, ens sentim orgullosos de que vulguin conèixer el seu patrimoni i estem convençuts que és una manera de que l’estimin i se’l facin seu», valora l’encampedà. El preu de l’activitat és de 5 euros, sent de 2,50 euros per als infants i la gent gran.



Vespre a pagès arriba aquest any a la tretzena edició però a la parròquia són especialistes en fer visites museitzades: «A l’estiu tenim un recorregut nocturn als carrers, places, esglésies de la parròquia amb guia. Els expliquem anècdotes sobre la gent que vivia a cada casa. Per exemple, a la casa del barber expliquem que els qui tenien aquest ofici també feien de metges, o parlem d’oficis i professions que ja han desaparegut però tenien presència a la parròquia fa 100 anys». Un retorn a les històries, creences i supersticions de la parròquia.